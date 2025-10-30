竹北「原燒」全新開幕！新竹居民有專屬優惠 享85折還再送海味拼盤
竹北市的美食愛好者有福了！知名餐飲品牌「原燒 日式燒肉」在竹北光明商圈的原店址經過改裝後，重新開幕，並增設了無限供應的半自助吧，為當地居民帶來全新的用餐體驗。更令人興奮的是，2樓迎來了新鄰居「和牛涮」，這兩家餐廳聯手慶祝開幕，並推出了一系列優惠活動，吸引了眾多饕客的目光。
「原燒」半自助吧全新登場
「原燒」的半自助吧本季推出了多款日式美食，包括日式和牛咖哩和和風鮭魚湯泡飯，還有現點現做的焦糖牛肉吐司。甜點愛好者也不容錯過限時限量的黑糖珍珠蛋塔和炙燒檸檬蛋塔。此外，安格斯牛雙人套餐提供了安格斯肩小排、角切牛和翼板牛等嚴選肉品，滿足重視肉質的饕客味蕾。
▲ 「原燒」目前全台有3間提供半自助吧的概念店。（圖／王品集團）
新竹居民專屬優惠
為了回饋新竹鄉親，「原燒 竹北光明店」推出了專屬優惠，即日起至11月6日，凡出示身分證開頭為J或O的證件，或地址設在新竹縣／市的工作名片，消費多人套餐即可享85折優惠。11月7日至11月30日期間，憑上述條件消費1客多人套餐，還可獲得海味拼盤招待。
「和牛涮」帶來極致和牛體驗
「和牛涮」則為食客們帶來了和牛吃到飽的全新體驗，特別推出的究極和牛壽喜燒雙吃，嚴選油花細膩的日本A5和牛三叉部位，搭配關西壽喜燒的獨特風味，讓老饕們一試成主顧。成為品牌LINE好友即可獲得嚐鮮券，平日內用消費頂級和牛套餐，憑券可免費升級，享受澳洲金牌純血和牛等多款和牛美味。
▲ 11/30前成為「和牛涮」LINE好友就送嚐鮮券，平日內用消費頂級和牛套餐，即可憑券免費升級究極和牛壽喜燒雙吃。（圖／王品集團）
「肉次方」高雄夢時代店盛大開幕
不僅竹北有新選擇，高雄的燒肉愛好者也迎來了好消息。網友激推的燒肉吃到飽品牌「肉次方」在高雄夢時代開設了第10間分店，擁有198個客席數，是全台最大店。即日起至11月12日，憑LINE票券或拍下高雄街頭的肉次方廣播車，消費2客進擊の肉（含）以上套餐享85折優惠。12月31日前，平日下午2點攜伴內用消費，還能延長用餐時間到下午5點，讓顧客一次解決午晚餐。
▲ 12/31前，平日攜伴到全台「肉次方」（西門店不適用），從下午2點可用餐到5點，讓消費者盡情嗑肉。（圖／王品集團）
這些新開幕的餐廳不僅為當地居民提供了更多元的用餐選擇，也為美食愛好者帶來了全新的味蕾享受。無論是想品嚐和牛的極致美味，還是享受燒肉的無限暢快，這些餐廳都能滿足您的需求。快來竹北和高雄，體驗這場美食盛宴吧！
