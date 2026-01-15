竹北、新豐連線提前布局？鄭朝方、徐煒傑同框吃臭豆腐

竹北市長鄭朝方，近日在臉書發出與新豐鄉長徐煒傑同吃在地美食的合照。（取自鄭朝方臉書）

新竹縣長選情備受關注，被視為可能代表民進黨出馬的竹北市長鄭朝方，近日在臉書發出與新豐鄉長徐煒傑同吃在地美食的合照，寫下「新豐與竹北的共好進化」，而兩人同框吃美食，也引發地方熱議，是否可能透過跨區合作，提前布局選戰，為新竹縣長選情再添話題。

鄭朝方14日在臉書發文指出，新豐鄉長徐煒傑特別來到他辦公室，了解竹北近年的建設成果與創新治理，他也邀請鄉長，一起走去看看竹北燈，兩人用走的一路聊城市、聊治理。回程時經過臭大師清蒸豆腐，是他的愛店但幾乎都只能外帶，托鄉長的福，終於直接走進店裡。

貼文中也提到，他也透露，兩人聊了「城鄉共好計畫」，目前也已選定在新豐與竹北接壤的區域，讓美好的漣漪擴散，讓好的竹北建設設計外溢，更指出，城鄉之間不應用行政邊界框架，而是彼此支撐、一起前進的共好生活圈。

對此，徐煒傑說，拜訪鄭朝方主要目的是想是交換意見，因公路局推動台1線改善工程，未來路段將從竹北延伸至新豐，而竹北市近來設置造型像竹蜻蜓的「竹北燈」，他認為相當漂亮，希望能從頭前溪一路延伸到新豐，讓這段道路形成共同亮點，因此特地前往了解竹北燈的設計與應用可能。

徐煒傑也強調，此次拜訪並未談及選舉，純粹是就建設議題交流，兩人晚間去看竹北燈點亮後，才順道到鄭朝方推薦的「臭大師」用餐，主要多討論竹北燈的耐風性、颱風影響及燈色可隨季節變換等細節。

會不會擔心外界以選戰角度來解讀？徐煒傑則表示「不會」，並說自己雖以無黨籍參選，但長期仍在國民黨陣營，並未釋放支持特定人選訊號。

