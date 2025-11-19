竹北「變裝牛」回歸！玫瑰金塗漆多國文字超吸睛

新竹竹北的「變裝牛」銅像。（圖／東森新聞）





新竹竹北，有一隻在當地小有名氣的「變裝牛」銅像，消失四年，現在強勢回歸，不止全身散發玫瑰金光澤，更用多國語言寫著千分之六的文字。而這隻變裝牛，先前只要逢年過節都會換上不同造型，像是國旗裝或碎花洋裝，這次再度現身竹北，不少民眾紛紛跑去拍照打卡。

社區大樓前，一隻巨無霸銅牛，散發耀眼玫瑰金光澤，再仔細一看，只見牛牛身上，用中英日韓等多國語言文字，寫下滿滿的＂千分之六＂，超蝦趴裝扮令人根本，移不開眼睛，位在新竹竹北江海大樓前，這隻水牛銅像，以一身勁裝強勢回歸。

當地民眾：「講竹北牛，大家都知道是這個地方，說有牛那一棟，大家就知道是這裡。」

見到他竹北人大概不陌生，不管是母親節時的碎花洋裝，還是國過慶日換上的國旗裝，聖誕節也換上一襲紅衣，甚至連在過年時，都穿著喜氣洋洋的外衣，簡直是銅像界最牛的明星，千變萬化引來不少當地民眾，前來打卡，不過在2021年因為大樓主人，在中部購入房產，因此這隻變裝牛移往台中展示，此後更是常常「出遠門」，全台走透透，甚至有民眾遠在台北天母，都曾經目睹他的身影，這來無影去無蹤，簡直比新竹的風，更難捕捉。

當地民眾：「非常想念他，平常路過都會看到他，有一陣子消失，現在又回來了。」

睽違四年再度回歸，雖然原本站台上的大位，已經被船錨取代，但魅力仍然不減。

房仲業者總經理鄧濬亭：「當時我們創辦人，也是因為去了紐約看了華爾街公牛，引發發想讓他也想做一隻，類似的一個牛轉乾坤。」

這回會刺上千分之六圖樣，是希望仲介公司，能夠業績長紅，而實際再和美國紐約華爾街銅牛對比，兩者都由銅打造，無論是蓄勢待發往前撲的動作，還是閃亮的眼神，全都如出一轍，相似度高達九成，這回黃牛以一身華麗裝束重新登場，未來將會換上甚麼樣的造型，帶給大家更多驚喜也備受期待。

