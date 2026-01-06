竹北「魟魚老師」猥褻5男童 噁拍不雅照留存！法院判12年定讞

林男曾趁男童做體操，撥開衣服拍攝露屁股不雅照留存。（翻攝林男IG）

新竹縣體適能教練、外號「魟魚老師」林觀復，2022年起在寒暑假營隊期間先後對5名未滿14歲男童猥褻得逞，另外還對另1名男童拍攝不雅性影像，一、二審法院都判處12年徒刑，全案上訴至最高法院，日前駁回，全案定讞。

林觀復年紀輕輕就創辦「兒童體操」教室，自稱「魟魚老師」，沒想到私下卻是色狼。2022年起他始在竹北某校擔任營隊帶隊老師，負責帶孩童。

2024年寒假，冬令營民宿中，林觀復因有機會與兒童同處一室，先是將手伸入男童褲中撫摸，並以按摩為由以性器官在男童大腿間摩擦，直至射於衛生紙上；另外同樣時間、地點，他又對另外2名男童做出類似行為直至射精為止。

直到2024年暑假舉辦夏令營，同間民宿又成為林觀復下手的老地方。他趁機以手指戳男童肛門猥褻得逞，男童嚇到大哭，隨後他食髓知味，又對男童哥哥2度猥褻得逞；直至營隊結束後，男童兄弟檔告知家長此事，全案才因此曝光。

警方前往林觀復家搜索並將其拘提到案，意外又發現他手機內發現在12張男童不雅照，原來他竟趁男童做體操正分腿動作時，撥開男童體操服露出屁股及肛門，拿手機狂拍猛拍留存。

一開始被捕時林觀復還嘴硬不認罪，直到證據一一浮現他才終於認部分罪，並於庭上坦承全數犯行，被害男童家長也不願與其調解，一審以強制猥褻罪、拍攝兒童性影像罪，合計判處12年徒刑。

檢方不服提上訴，不過高院認為整體評價被告應受矯治之程度，就林觀復所犯數罪，合併定其應執行之刑為有期徒刑12年。經核所為量刑（含所定之應執行刑），尚屬妥適，應予維持。

全案上訴至最高法院，日前駁回上訴，全案定讞，林觀復將為自己的噁心行徑付出代價。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

猥褻性侵未成年兒童 竹北「魟魚老師」遭羈押！過往被挖出

