竹北 1 日生活圈｜5 分鐘就到新竹「東海窟秘境」 親子手作 DIY 假日必訪

新竹永續工作室「玩印」！翻轉絹印綠藝文 2.0 高鐵旁的田間手感職人

距離新竹高鐵開車只要 5 分鐘的「玩印工作室」，隱身在綠油油的璞玉田中。低調靜謐的工作室環境，打開門卻是別有洞天的「絹印」七彩天地，很難想像在科技與速度環繞的竹北，有這麼一處充滿溫度和故事的手作工作室。從 2013 年創立迄今，玩印工作室接下家傳的絹印技術，不斷改良優化，設計出以絹印為主題的 DIY 體驗流程，讓大朋友、小小孩能在同一張桌子並肩同樂，用 1 小時的時間的製造獨一無二的彩色紀念。

新竹的玩印工作室本身就是絹印體驗教室，好山好水的環境，可以邊 DIY 邊享受美好風景。(圖／攝影師王靜媛 @pintusx_x，以下同)

玩印工作室主理人豆子原本在竹科工作，促使他離開日夜顛倒的忙碌生活，是一方又一方的絹印網版。絹印技術傳家 30 多年，由豆子與青年團隊接棒，結合年輕視野的美感和潮流，開發出各式各樣的絹印產品。像是寓教於樂的「寶貝的學習布旗 - 九九乘法表」，爸爸媽媽能帶著孩子從選擇顏色出發，共同參與孩子在玩藝術時的快樂，也一起創造歡樂時光。

玩印主理人豆子離開竹科，返家接棒三十年絹印技藝，持續為新竹地方創生與永續藝文注入新的生命力。

從新年送禮最適合的紅包，到新生兒小禮掛曆，都能一次在玩印體驗。

玩印工作室與獨行有書共作的東海窟漫遊地圖，集結新竹隱藏版景點，是親子旅遊與在地散步的秘境指南。

工作室同時也是體驗教室，玩印是竹北生活圈難得一見的秘密輕旅遊景點。不僅兼具交通地利之便，更能同時滿足大小家庭在週末二日的輕鬆小出遊。坐落於俗稱「東海窟」區域，鄰近有親馬休閒場所「尼普頓馬術藝術園區」、友善小農書店「獨行有書」、還有中藥鋪改建的特色咖啡店「有田咖啡」，吃喝玩樂一應俱全，在玩印與地方夥伴製作的「東海窟漫遊地圖」中一覽無遺。

獨立書店「獨行有書」店內也可見牆面絹印的痕跡，可愛的油菜花現蹤，讓人彷彿置身田間。

從地方走向世界，跟著玩印一起用絹印，在台灣的風景留下手作心情。

用絹印環遊世界！12 國可見「台灣絹印」綻放手作之美

就像搭上飛機環遊各地，玩印工作室也把「世界地圖」絹印出來。自 2023 年起受邀於台灣觀光協會，玩印工作室將台灣的手作之美種向海外各國，絹印的足跡遍佈日本、紐澳、英國、新加坡、泰國及東南亞各國，吸引眾多人體驗絹印手作。不只讓世界看見台灣，也讓台灣人看到傳統技藝的無限可能。

除了是絹印基地，也是客家文化的推動場域。

除了能在手作質感品上發現絹印的縱影，玩印工作室更是研發國內外首創的「牆面絹印」技術，實現大型社區藝術的夢幻想像。今年 10 月 在彰化舉辦的 2025 台灣設計展也見到玩印團隊在知名景點小西街區的的戶外牆面絹印，以藍白為主色的典雅視覺，點亮彰化街道的美感意象，素雅設計完美融合老城氣味，更彰顯城區生生不息、時刻轉動的活躍力。

坐落新竹東海窟稻田旁的玩印工作室，提供慢活旅遊節奏，是假日親子最愛的放鬆場域。

室內場館如新竹芎林鄉公所、臺灣國立美術館、臺灣文學館、朱銘美術館、國立歷史博物館、台北 101、NIKE 總部、上海商業儲蓄銀行總行等，也都是大型牆面絹印的曼妙舞台。

玩印工作室是竹北熱門親子景點，絹印 DIY 讓大手小手一起完成專屬作品，療癒又有紀念性。

因應不同場景的空間氛圍，玩印工作室為牆面調和專屬顏色，在保有原本的質感調性下，凸顯出人與空間的互動與感受。就像走進一本打開的故事書，這些牆面絹印溫柔而力道，把生硬艱澀的文字內容，變成跳動雙眼的五顏六色。



【Info】

玩印工作室｜絹印專門店

絹印 DIY・牆面絹印・客製印刷・材料訂購

地址｜新竹縣竹北市東海一街95巷46號

體驗預約｜https://oneing.simplybook.asia/v2/

絹印活動｜歡迎至玩印粉專詢問





