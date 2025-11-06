竹北11月兩場徵才活動 科技、餐飲及托育多元職缺提供求職選擇
【記者 彭慧婉／新竹 報導】為協助民眾掌握轉職契機，促進在地就業，竹北就業中心將於11月13(四)及11月15日(六)舉辦兩場徵才活動，邀請共43家企業與托育機構參與，釋出超過1,800個就業機會，從科技製造、餐飲服務到托育照顧，提供多元職缺選擇，滿足不同族群的就業需求。
▲竹北就業中心11/13(四)徵才活動，以科技產業為主軸，輔以製造、餐飲等多元領域，邀集26家企業，釋出多達1,725個優質職缺。
首場活動將於11月13日(四)下午1時30分至4時在竹北市中興里集會所舉辦，邀請緯創資通、緯創醫學科技、頎邦科技、中國砂輪企業、欣銓科技、同一工業、士林電機、新竹豐邑喜來登、群品餐飲等26家知名企業共襄盛舉，釋出多達1,725個優質職缺。本場活動以科技產業為主軸，輔以製造、餐飲等多元領域，多家企業為延攬優秀人才，特別開出具競爭力的薪資條件，壹久科技徵求模擬分析工程師，薪資五萬元以上；欣銓科技招募產品測試工程師，薪資上看六萬元；士林電機釋出電力設備研發工程師職缺，薪資最高可達五萬元；新瑞宅配開出宅配司機職缺，月薪可達五萬元。顯示新竹地區產業動能穩健成長，科技與服務業皆積極擴編人力、延攬專業人才。想了解更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站(https://gov.tw/fxd)查詢。另外活動也規劃多項好康，早鳥報到享有早鳥禮外，參與面試達兩家即可獲得夾娃娃機乙次，最大獎除濕機一台及7-11商品卡等好禮，等你來試手氣。
▲竹北就業中心11/15(六)結合托育業者辦理「客製化徵才服務」，打造婦女友善托育職場，17家托育機構參與，提供92個托育人員及主管職等工作機會。
第二場活動因應轄區雙薪家庭托育需求增加，托育服務人力需求穩定且具專業發展潛力，特別結合托育業者辦理「客製化徵才服務」，共同打造婦女友善托育職場，將於11月15日(六)上午9時30分至中午12時在竹北斗崙里集會所舉行，邀集艾貝爾托嬰中心、展莛荌托嬰中心、心搖籃國際托嬰中心、愛兒寶托嬰中心、樂芙托嬰中心、寶貝魚托嬰中心、東新托嬰中心等17家托育機構參與，提供92個托育人員及主管職等工作機會，職缺請至活動網站(https://gov.tw/evN)查詢，歡迎具幼保背景或對托育有興趣的民眾報名參加。
竹北就業中心陳主任表示，為協助婦女及早規劃重返就業，112年9月起推動婦女再就業計畫，服務對象擴大因家庭因素退出勞動市場180日以上之婦女，勞動部整合跨部會資源營造友善職場，建構就業服務網絡，並運用獎勵措施促進就業，包含提供「自主訓練獎勵」，鼓勵婦女精進職業技能；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業；「雇主工時調整獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求之婦女工時調整工作或部分工時工作，讓女性勞工都能夠平衡工作與家庭責任，並透過持續精進職場支持方案，提高婦女勞動參與率，若想了解更多資訊，可至台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢。（圖／竹北就業中心提供）
