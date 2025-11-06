竹北11/13、15雙徵才 釋出科技、餐飲、托育等1800個多元職缺
〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北就業中心徵才活動列車駛入社區，11月13日星期四在竹北市中興里集會所，11月15日星期六在竹北市斗崙里集會所，共邀集43家廠商參與，釋出超過1800個就業機會，從科技製造、餐飲服務到托育照顧，提供多元職缺選擇，期滿足不同族群的就業需求。
竹北就業中心表示，13日下午1時30分至4時在中興里集會所的徵才活動，邀請緯創資通、緯創醫學科技、頎邦科技、中國砂輪企業、欣銓科技、同一工業、士林電機、新竹豐邑喜來登、群品餐飲等26家知名企業共襄盛舉，釋出1725個優質職缺。
該場徵才以科技產業為主軸，輔以製造、餐飲等多元領域，多家企業為延攬優秀人才，特別開出具競爭力的薪資條件，壹久科技徵求模擬分析工程師，薪資5萬元以上；欣銓科技招募產品測試工程師，薪資上看6萬元；士林電機釋出電力設備研發工程師職缺，薪資最高可達5萬元；新瑞宅配開出宅配司機職缺，月薪可達5萬元。活動搭配多項好康，職缺資訊網站：https://gov.tw/fxd 。
竹北就業中心表示，第2場活動因應轄區雙薪家庭托育需求增加，托育服務人力需求穩定且具專業發展潛力，特別結合托育業者辦理「客製化徵才服務」，共同打造婦女友善托育職場，15日上午9時30分至中午12時在斗崙里集會所，邀集艾貝爾托嬰中心、展莛荌托嬰中心、心搖籃國際托嬰中心、愛兒寶托嬰中心、樂芙托嬰中心、寶貝魚托嬰中心、東新托嬰中心等17家托育機構參與，提供92個托育人員及主管職等工作機會，職缺請至活動網站： https://gov.tw/evN 查詢。
竹北就業中心表示，為協助婦女及早規劃重返就業，婦女再就業計畫服務對象擴大因家庭因素退出勞動市場180日以上的婦女，勞動部整合跨部會資源營造友善職場，運用獎勵措施促進就業，包含提供「自主訓練獎勵」，鼓勵婦女精進職業技能；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業；「雇主工時調整獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女工時調整工作或部分工時工作，讓女性勞工都能夠平衡工作與家庭責任。相關訊息可至台灣就業通網站： https://www.taiwanjobs.gov.tw 查詢。
