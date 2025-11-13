竹北40年排隊名店將熄燈！門口貼「頂讓紅紙」 老饕哭：從小吃到大

生活中心／朱祖儀報導

馮姊姊飯糰在當地營業40年。（圖／翻攝自Google Maps）

竹北美食「馮姊姊飯糰」是當地排隊名店，已經經營約40年，不只當地民眾愛吃，也有不少外地遊客慕名前往。但近日有網友表示，看到他們貼出「頂讓」店面的公告，覺得相當惋惜。店家也證實此事，最後營業時間為12月31日。

馮姊姊飯糰在竹北相當有名，除了包著油條、滷蛋、酸菜、菜圃的傳統飯糰，也可以客製化選擇餡料多寡，飯糰內還會加入帶有沙茶香氣的獨門醬料，是當地非常受歡迎的早餐店，往往店門一開，門口就湧現大批人潮。

廣告 廣告

但近來馮姊姊飯糰在粉專及社團「竹北大小事」指出，他們店面將熄燈頂讓，最後營業時間為12月31日，有關頂讓內容將在下週一（17日）公布，很感謝過去大家的支持與愛護，讓他們走過滿滿回憶的40年。

馮姊姊飯糰將頂讓。（圖／翻攝自Google Maps）

許多粉絲看了都相當不捨，「又一店要成回憶了，感傷」、「不～這是我唯一家會去排隊的早餐店」、「學生時代的回憶」、「每次經過都在排隊，想說下次再去，結果沒機會去了」、「國小吃到現在」、「我還會特地跑去竹北買耶！天呀…以後吃不到那麼好吃的飯糰了」、「好難過，從小吃到大。」

更多三立新聞網報導

不是冷氣！「1電器」每天用竟是高耗電前10名 2省電妙招曝光

政府發錢囉！符合資格「2000元爽入帳」 申請資格一次看

台灣人出國「1習慣」秒被認出！他驚：已成文化之一 空姐也狂讚

拔插頭就能省電費？專家警告「3電器別亂拔」：小心花更多錢

