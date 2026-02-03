竹北520台E-Bike已到位 鄭朝方：百站1500微笑單車柱夏天全數完工

新竹縣竹北市長鄭朝方（圖）宣布520台E-Bike電輔車已到位。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（3）日表示，「竹北YouBike增建計畫」其中高達520台E-Bike電輔車已全數到位，希望為城市建構高效通勤路網，開創綠色生活新時代。

人口高速成長的竹北市有不少通勤需求，然而地理上東西狹長橫跨16公里，還有多元起伏地形，加上縣府公共交通發展速度不及，多年來不少居民直呼不便，對此竹北市公所自2023年就提出共3期的「竹北YouBike增建計畫」，分別砸新台幣8,000萬、1,000萬與3,200萬執行，要陸續打造竹北境內共100站、1,500個停車柱的微笑單車空間，並引進520台具有電輔功能的E-Bike，喊出城市治理「三支箭」，要帶領竹北邁向綠運輸新生活。

竹北市預計今年夏天會完成1,500柱百站設點計畫。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

公所官員指出，目前520台E-Bike電輔車已到位，費率為前2小時裡每30分鐘20元，超過2小時者則每30分鐘40元，另外設柱目標已完成1,073柱、百站計畫則已過半完成51站，站點持續穩健擴張中。

鄭朝方觀察，總規模破億的交通優化花得值得，目前E-Bike已成為民眾使用首選，未來會持續觀察使用熱區、尖峰並彈性調度，後勤維修也要與廠商密切溝通，確保交通運具穩定與安全。

鄭朝方預告，夏天會把100站、1,500停車柱任務達標，屆時竹北「不分東西區-里里皆有站」目標會達陣，屆時不只通勤者，也歡迎觀光客騎乘電輔車，輕鬆悠遊竹北山湖海景致，體驗減碳、健康、便利的城市生活。

E-Bike在竹北是不少通勤者的好夥伴。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

