竹北6/16大型徵才活動 畢業求職、轉職與企業直接交流的機會

【記者 彭慧婉／新竹 報導】為協助民眾就業及因應產業人力需求，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於6月16日(星期二)上午10點至下午2點於竹北國民運動中心4樓(新竹縣竹北市莊敬南路18號)辦理2026新竹地區無紙化大型現場徵才活動。產業範疇涵蓋科技製造、餐飲旅宿及物流業等各大核心領域，提供多樣化的職缺選擇，不僅協助社會新鮮人探索職涯方向、順利接軌職場，也為有意轉職的專業人才提供與企業直接交流的機會，快速找到符合職涯規劃的絕佳平台。

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竹北就業中心陳玉秋主任表示，本次活動邀請各產業知名廠商，有南茂科技、緯創資通、頎邦科技、全智科技、環球晶圓、超慧科技、台灣精星、矽格、全聯、星巴克、三澧餐飲、瓦城、喜來登等43家廠商，提供2,100個工作機會。各企業不僅提供具競爭力的薪資待遇，更祭出豐厚獎金及完善福利制度，掀起年中搶才熱潮。在薪資方面，全智科技所招募的輪班工程師月薪上看 60K，緯創資通工程師職缺上看60K，餐飲龍頭三澧餐飲集團也開出月薪上看 55K 的外場實習店長職缺，提供轉職或初入職場的求職者多樣化選擇。獎金福利方面，矽格針對新進同仁提供報到大紅包，工程師報到後享有 5 至 7 萬元的預聘獎金，技術員與品管員也享有 1.5 萬元自我推薦獎金；南茂科技、白金科技亦提供錄取後的各項優渥獎金。此外，普發真空採行保障 14 個月底薪制度，透過完善薪酬福利機制吸引並留任優秀人才。想了解更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站(https://gov.tw/WbA)查詢。

本次期望藉由無紙化數位工具，打造高效且人性化的求職媒合平台，讓企業與人才能在活動現場進行即時且有效的雙向溝通與媒合。此外，為鼓勵求職者踴躍面試，凡參與現場面試達三家，即可獲得摸彩資格，獎項包含iPad 平板電腦、AirPods 4 藍牙耳機等好禮，歡迎求職民眾與社會新鮮人把握難得的機會，踴躍前往參加，開創職涯新契機。

畢業季，勞動部勞動力發展署提供多元青年就業服務，陪伴青年從求職準備到順利就業。透過「Youth職涯就業諮詢平台」，青年可與專業職涯顧問進行線上一對一諮詢或參與團體講座，釐清職涯方向；「青年職涯發展中心」也提供職場參訪、履歷健檢與模擬面試等服務，幫助青年提升求職能力。此外，「支援青年就業計畫」在青年初次尋職期間提供就業輔導與推介就業服務，成功就業並達一定期間，還可領取尋職津貼及就業獎勵合計最高4.8萬元。相關服務資源也可至台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw/)查詢，或於上班日撥打免付費客服專線0800-777-888，由專人給予協助或就近至全國各地公立就業服務機構洽詢！（圖：桃竹苗分署提供）