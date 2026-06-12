竹北6/16大型徵才活動 科技業搶才薪資上看六萬
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北國民運動中心4樓下週二(6月16日)上午10點到下午2點有一場大型現場徵才活動，科技製造、餐飲旅宿及物流業等共43家廠商，提供2100個工作機會；其中，全智科技、緯創資通工程師職缺月薪上看60K，餐飲龍頭三澧餐飲集團也開出55K的外場實習店長職缺，提供轉職或求職者多樣化選擇。
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心主任陳玉秋表示，這場徵才活動邀請各產業知名廠商，有南茂科技、緯創資通、頎邦科技、全智科技、環球晶圓、超慧科技、台灣精星、矽格、全聯、星巴克、三澧餐飲、瓦城、喜來登等43家廠商，提供2100個工作機會。各企業不僅提供具競爭力的薪資待遇，更祭出豐厚獎金及完善福利制度，掀起年中搶才熱潮。
獎金福利方面，矽格針對新進同仁提供報到大紅包，工程師報到後享有5至7萬元的預聘獎金，技術員與品管員也享有1.5萬元自我推薦獎金；南茂科技、白金科技也提供錄取後的各項優渥獎金。此外，普發真空採行保障14個月底薪制度，期吸引並留任優秀人才。想了解更多廠商和職缺資訊，可先至活動網站： https://gov.tw/WbA 查詢。
陳玉秋表示，為鼓勵求職者踴躍面試，凡參與現場面試達3家，即可獲得摸彩資格，獎項包含iPad 平板電腦、AirPods 4 藍牙耳機等好禮，歡迎求職民眾與社會新鮮人把握機會。
此外，透過「Youth職涯就業諮詢平台」，青年可與專業職涯顧問進行線上一對一諮詢或參與團體講座；「青年職涯發展中心」提供職場參訪、履歷健檢與模擬面試等服務；「支援青年就業計畫」在青年初次尋職期間提供就業輔導與推介就業服務，成功就業並達一定期間，還可領取尋職津貼及就業獎勵合計最高4.8萬元。
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