竹北8旬翁持鈍器打死妻子 法院裁定羈押未禁見

新竹縣竹北市3日發生殺人案，一名80多歲翁姓男子疑情緒失控，持鈍器打死70多歲妻子。新竹地檢署認為翁男涉犯家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准未禁見。

竹北一名80多歲翁姓男子疑情緒失控，持鈍器打死70多歲妻子。（圖／中天新聞）

檢方調查，年約80歲的翁姓男子昨（3）日疑與妻子發生爭吵，一時情緒失控，持鈍器將年約70歲妻子打死，事後警方報案稱「我打傷老婆了」。警方獲報後立即前往並封鎖現場，也由鑑識小組進行相關採證。

檢方指出，翁男精神狀態不穩定，無法清楚敘述犯案動機及經過，訊後認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

廣告 廣告

新竹地檢署主任檢察官黃振倫。（圖／中天新聞）

新竹地院認為翁男涉重案有逃亡之虞，且有可能再度施暴，今天（4）日清晨法院裁定羈押未禁見。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

網紅手搖飲「十盛奶茶」爆關店潮 全台只剩桃園1間

35年傳奇落幕！台南「林家肉燥飯」熄燈 一碗10元成絕響

影/新莊復興路一段驚見「2公尺深天坑」 路基全掏空