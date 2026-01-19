竹北AI公園滑梯高低落差大 童慘摔「臉著地」濺血

新竹竹北的AI智慧園區公園有一座超刺激的大碗公滑梯。（圖／東森新聞）





公園溜滑梯設計有問題？新竹竹北的AI智慧園區公園有一座超刺激的大碗公滑梯，有家長帶孩子來玩，因為滑速過快，再加上被後方家長追撞，導致臉部朝地擦傷濺血，懷疑設施高低落差太大導致遭到質疑，對此市府強調這滑梯有公告，是設計給13歲以上孩童玩的。

來到公園，小朋友們開心瘋玩溜滑梯，準備好咻的溜下來好刺激，但卻也有小朋友玩成滿頭傷。從太陽穴到臉頰都有明顯傷痕，不只孩子痛痛 ，父母也心痛。當事家長：「因為我人在下面，剛好有在下面接著，但他剛好臉朝下，就是輕微的像圖片挫傷，我腳一點點這邊刮傷。」

家長控訴這溜滑梯和下方石頭地板高低落差很大，大約將近40公分的距離，怎麼會沒做緩衝和安全設施。當事家長：「完全沒有任何保護，地上已經空到都沒有石頭了，而且這個設計也不應該是石頭，應該是緩衝軟墊或是沙子。」

這裡就位在新竹竹北AI公園，18日蔡先生帶著孩子到公園放電，就在溜滑梯的時候，因為孩子溜下來的速度太快，又被後方兩組家長連續追撞，因此臉朝地慘摔受了傷，後續po上網，想要提醒其他家長，卻意外釣出不少受害者。當事家長：「評論區也有很多人留言，兩三年前就有反應這問題，很久了希望可以重視這個問題，避免其他小孩再發生。」

不少留言都說，這設施每玩必摔，都讓家長們全都心驚驚。這號稱大碗公的溜滑梯，面積寬坡度陡，過去也因為出現裂痕刮傷孩子，相關單位緊急出面回應。新竹縣政府工務處長戴志君：「小朋友因為使用有一些不平均，會立即來補充石頭降低落差。」

不過實際觀察，其實這些遊具公告給13歲以上兒童使用，並不是給小小孩玩的，家長恐怕要看清楚規則，才不會開心放電，孩子反而渾身傷。

