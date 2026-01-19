竹北AI智慧公園暗藏危機？小朋友遭追撞「臉部受傷」 縣府到場勘查

民眾昨（18）日帶小朋友到新竹縣竹北市「AI智慧園區」公園遊玩，卻傳出孩子玩溜滑梯時受傷。當事人家長表示，孩子溜下來速度快，後方又有家長抱著小孩追撞，導致從眉毛到臉頰一側出現擦挫傷。家長事後查詢發現，早在兩三年前就有人反映相關疑慮，質疑設計不當。

家長表示，溜滑梯周邊「都是空的」，地面多為碎石，部分位置「石頭幾乎不見了」，認為「完全沒有保護的機制」，相關單位應重視並處理。

評論2、3年前就遭投訴！ 溜滑梯速度快、高低落差大

當事家長上網查詢後發現，這座公園早在兩三年前就遭網友們投訴。圖／台視新聞

家長進一步查詢後得知，這座公園早在兩三年前就曾有人反映，指石頭溜滑梯滑下速度快、滑梯底部高低落差大，且底部鋪設碎石子，表示「早晚會出事」。有人留言稱孩子因此縫了兩針；也有家長提到，短短一小時內就有數位小朋友不慎受傷。

消息一出，新竹縣府一早也前往現場勘查，工務處長戴志君指出，小朋友使用溜滑梯時出現不平均情形，將立即進行補助，降低此高低落差。

縣府到場勘查。圖／台視新聞

新竹／徐誌謙、周芝彤、楊芯宇 責任編輯／周瑾逸

