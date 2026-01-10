竹北Pump Track極限公園 賽道「箭頭皆往前」惹爭議

新竹縣 / 綜合報導

新竹縣竹北市的Pump Track極限公園，花了2500多萬元打造，去年底開始試營運，但滑板玩家發現，賽道上同個高點，兩邊的箭頭都是往前，擔心若是沒注意到，一不小心就會對撞，對這種設計感到很失望；不過台北極限運動協會理事長指出，地上的箭頭標示屬於起跳的輔助點，並非行進方向的指示。

滑板溜到一半，原本應該要加速向前衝，卻突然放慢速度，因為往前看發現怎麼怪怪的，民眾說：「從這邊上來，這邊也是這邊上來，啊是要出人命是不是。」滑板玩家好傻眼，因為眼前的賽道，同個高點，兩邊箭頭都是往前，如果有玩家沒注意到，一不小心就會發生對撞。

專業滑板玩家李先生說：「設計單位有明顯的設計錯誤，居然在這個高度危險的點，他去做成雙向的設計，飛跳其實是個緩坡的向上的時候，其實你是看不到對面有什麼人朝這邊過來，所以這個是非常危險。」

被玩家視為危險設計的，就是新竹縣竹北市的Pump Track極限公園，去年年底正式啟用試營運，花了2500多萬元，標榜全台首座高低差1.5公尺的Pump Track，沒想到卻意外掀起討論。

專業滑板玩家李先生說：「納稅人花了這個錢，卻換來這樣子的場地，對於這樣子運動的愛好者，是真的很失望。」民眾說：「如果人多的時候，應該就要有一個約定成俗，規劃的路線，我有看到有些人會逆向，大家會提醒他。」

不過也有其他極限運動玩家，抱持不同看法，極限運動亞洲金牌得主陳翰堃說：「這個跳台它可以飛，可以跳，它主要不是方向性的問題。」台北極限運動協會理事長成尚哲說：「場內路線並沒有硬性的單一方向，那地上的箭頭標示是屬於起跳的輔助點，而非行進方向的指示。」

玩家指出這個箭頭設計，應是為了初學者而劃設，作為起跳點指引，國外部分場地也有箭頭標誌，針對箭頭標誌，民眾各有看法，但不管是滑滑板還是騎自行車，玩家只希望能在運動時玩得開心又安心。

