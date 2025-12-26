竹南佳興社區銀髮健身俱樂部 啟用

竹南「佳興社區銀髮健身俱樂部」揭牌啟用打造長者健康新據點。（記者江乾松攝）

▲竹南「佳興社區銀髮健身俱樂部」揭牌啟用打造長者健康新據點。（記者江乾松攝）

竹南鎮「佳興社區銀髮健身俱樂部」日昨在竹南鎮佳興社區活動中心二樓正式揭牌啟用，副縣長邱俐俐表示，全縣已建置十一處銀髮健身俱樂部，其中竹南鎮已有二處，佳興社區是第二處。透過善用既有空間，結合專業健身器材與多元健康促進課程，讓長輩能在熟悉的環境中安全運動，增強肌耐力、提升平衡感、維持心肺功能，達到預防失能、延緩老化的效果，並讓日常生活更有活力。

竹南鎮公所特別規劃兼顧長者需求與場域永續，六十五歲以上長輩可免費使用，六十五歲以下則採會員制，確保資源能長期發揮效益。佳興社區發展協會也承諾將持續結合社區資源，辦理多元健康促進課程，陪伴長輩走得穩、動得久、生活自在。

副縣長邱俐俐偕同衛生局副局長莊素玲、議員陳碧華、廖英利、劉佳玲、葉忠倫以及邱毓興等各界代表出席出席典禮，與地方社區夥伴共同見證這項專為長者打造的健康新據點正式啟用。

副縣長邱俐俐表示，佳興社區善用公共空間，結合專業器材與多元課程，讓長輩在熟悉的環境中安全運動，強化肌耐力、平衡感與心肺功能，達到預防失能、延緩老化的效果，並為生活增添活力。館內設置的專業健身器材，特別適合六十五歲以上長者使用。邱俐俐進一步指出，「在地老化」是重要課題，讓長輩能在熟悉的環境、熟悉的人陪伴下，規律且安全地運動，不僅能強化身體機能，更是落實健康老化政策的重要一步。她期盼藉由健身俱樂部的成立，吸引更多長者走出家門，融入社區大家庭，享受人際交流與溫暖陪伴。

此外，邱俐俐提到，近來社會上發生一些令人痛心的事件，提醒我們社會與家庭功能若有缺口，容易造成遺憾。她希望藉此契機，重新振作、調整腳步，讓社區、公所與縣府攜手合作，真正落實「安心居住、友善環境」的理念。