竹南公館里活動中心啟用 鍾東錦揭牌盼長輩精彩老去

▲竹南鎮公館里活動中心揭牌啟用。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】竹南鎮公館里活動中心在民眾引頸期盼下，2月9日苗栗縣長鍾東錦正式揭牌啟用，期許更多長輩能走出家門，走進活動中心、關懷據點相互交流學習，縣府也會全力以赴讓長輩在快樂的環境中慢慢變老，找來最好的老師指導長輩養生觀念、活動手腳、頭腦等課程，讓長輩在退休後的生活越來越精彩。

▲竹南鎮公館里活動中心落成。

公館里過去因座落於舊有聚落，原活動空間興建年代久遠、建築老舊且面積狹小，竹南鎮公所在鎮長方進興帶領下獲得鎮代會主席何秀綿及全體代表支持推動新建活動中心計畫，在立委陳超明團隊服務處的協助之下，成功向台鐵租用閒置土地新建活動中心。

廣告 廣告

全案工程以總經費約2,500萬元，其中縣府補助200萬元，新建地上1層樓建築，室內空間約170坪，配置大型聚會廳、社區教室及長者供餐據點、無障礙設施，將可滿足大型活動及長輩休閒、課程及聚會等多元需求。

9日苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明夫人吳麗利、議員廖英利、陳碧華、張佳玲、邱毓興、葉忠倫助理、竹南鎮長方進興、主席何秀綿以及各級民意代表等人，共同為公館里活動中心焚香祝禱、揭牌啟用，成為大家共同生活、學習與互助的溫馨基地。

縣長鍾東錦表示，公館里長蔡豐漂、公館社區發展協會理事長黃秋真用心照顧長輩，用地的取得要感謝立委陳超明以及鐵路局的協助，以方正土地新建的活動中心寬敞新穎，好的環境讓長輩願意走進來。

鍾東錦強調，因應現在的社會，責成社會處、衛生局定要長期關注關懷據點需求，相關單位都有責任義務協助社區把關懷據點辦理好。會中縣長有感而發表示，苗栗市、銅鑼、苑裡都有公家的安養中心，但竹南、頭份、大湖、卓蘭地區卻無，因此目前除了先匡列出土地外，同時也要透過立委們跟中央協調爭取公家長照中心，在目前都市貧富不均情況下要照顧更多需要照顧長輩。