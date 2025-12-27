「竹南后厝仔牽罟」苗栗首件登錄「傳統知識與實踐」無形文資。（記者江乾松攝）

▲「竹南后厝仔牽罟」苗栗首件登錄「傳統知識與實踐」無形文資。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府召開一一四年度第二次「傳統表演藝術、口述傳統、民俗暨傳統知識與實踐審議會」，通過登錄「竹南后厝仔牽罟」為苗栗縣首件「傳統知識與實踐」無形文化資產，並認定「苗栗縣天文牽罟觀光文化協會」為保存團體，將依文化資產保存法規定辦理正式公告。

「牽罟」是沿海地區歷史悠久的傳統漁撈技術，屬於「地曳網」漁法，漁民利用舢舨將漁網拉到沿岸近海後投入，眾人齊力將罟網抬到潮水線，趁漲潮將罟繩拉回海灘，從網尾的網袋取出漁獲；牽罟曾盛極一時，隨著時代變遷，近海漁獲變少，漁村高齡化而逐漸式微；苗栗僅存少數地方保有此法，但多以觀光體驗為主，只有竹南后厝仔的「苗栗縣天文牽罟觀光文化協會」維持股東制，每年仍會下海捕魚，實踐傳統作業方式。

「竹南后厝仔」是現今天文里之舊地名，該地居民傳承在地古老漁法牽罟的相關知識，維持罟頭家與罟腳共同作業的經濟性捕撈，參與者才能分配漁獲或銷售收入，並且保留傳統牽罟信仰習慣，顯著反映族群或地方與環境互動下形塑之生活特色；牽罟漁法兼顧環境保護與永續生態理念，其所承載的知識內容具高度系統性與完整性，現今保存者能即席展示相關知識與技術，有保存維護及傳承意願，組織健全，社區凝聚力強，展現地方文化的獨特性與完整性，是文化脈絡下之適當者。

苗栗縣政府文觀局長林彥甫表示，竹南后厝仔牽罟成為首件登錄之傳統知識與實踐，顯示強大的社區凝聚力與文化認同，獲得專家學者與地方相關團體高度肯定，登錄後將啟動推動保存維護計畫，搭配苗栗慢魚海岸、社區營造等相關計畫，讓珍貴文化資產能世代傳承並永續發展，作為海洋文化的重要象徵。