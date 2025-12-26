竹南國中及東興國小全國教學卓越獎摘金奪銀 縣長接見獎金再加碼

苗栗縣立竹南國中及大湖東興國小參加教育部「教學卓越獎」，在全國頂尖教學團隊競爭中脫穎而出，分別拿下金質獎和銀質獎。縣長鍾東錦昨二十六日接見兩校師生，稱讚能在競爭激烈的全國競賽摘金奪銀，是苗栗的驕傲。鍾東錦縣長除了轉頒教育部六十萬元及三十萬元獎金，也再加碼各六十萬元及四十萬元獎勵金，勉勵他們再接再厲，為團隊爭取更好成績，也為學校及苗栗爭光。

堪稱教育界奧斯卡的「教學卓越獎」於今年十一月二十八日舉行頒獎典禮。今年共有來自全國一0一個頂尖教學團隊通過初選進入教育部複選，競爭激烈。苗栗縣國小及國中以百分之百的推薦獲獎率，成為全場焦點。其中，竹南國中勇奪金質獎、東興國小榮獲銀質獎，展現苗栗教育的深厚實力。

竹南國中以「金色竹南，與世界邂逅」為課程主題，結合「旅讀竹南」、「創意科研」、「美學竹南」與「在地國際」四大課程，引導學生走入家鄉、看見世界。學生們走訪廟宇與傳統建築、漫步竹南濕地，透過導覽實作與創意手作，重新認識土地的價值，並在課程中培養跨域視野與自信，勇敢迎向國際舞台。

大湖鄉東興國小則以學習風格與優勢智能為基礎，研發「HOW」教學模組「Heart激發動機、Open開展學用合一、Worth成就適性展能價值」。學校進一步打造「四軸主題跨域莓」課程：品客莓、科技莓、藝數莓、英閱莓，融合待客、科技、美感與永續等面向，引導學生以跨域思考解決生活難題，成功帶領孩子從「3Low」(不想學、學不會、沒自信)轉變為「3High」(想學、學會、有自信)的π型人才（見圖）。

縣長鍾東錦昨天上午接見兩校獲獎團隊，除了轉頒教育部六十萬元及三十萬元獎金，也再加碼各六十萬元及四十萬元獎勵金，勉勵他們再接再厲，也期望能藉此激勵其他學校朝卓越獎目標邁進，讓苗栗的教育越來越好。兩校獲獎團隊會中也將得獎作品與大家分享，竹南國中郭芳江校長也將此次拿下金質獎的「金色竹南，與世界邂逅」作品送給鍾縣長典藏。

縣長鍾東錦指出，兩校表現令人感動與驕傲，尤其竹南國中融合家鄉特色、在地教學，引導學生從家鄉出發走向國際，東興國小位處馬拉邦山下，雖屬偏鄉小校，但以草莓產業發想，將每位學生培養成優秀的π型人才，相當難能可貴。

縣長鍾東錦除了肯定竹南國中郭芳江和東興國小陳亭儒二位校長的優越領導有目共睹，也恭喜兩所學校的家長們有好校長跟老師，把自己的孩子教育的很出色。鍾東錦縣長強調，教師是推動教育改革的核心力量，更是陪伴孩子成長的重要引路人，未來縣府將持續投入教育資源、改善教學環境、推動創新課程，並給老師們最好的後勤補給，希望鼓勵更多教師勇於嘗試、突破框架，讓苗栗縣的教學團隊持續在全國舞台發光發熱，培育更多兼具競爭力與品格素養的優秀人才，為苗栗縣贏得更多榮耀。