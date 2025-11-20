竹南市場驚現偷拍狼闖女廁 女攤商一動作讓色狼拔腿狂奔

男子跟隨女攤商疑似潛入女廁偷拍，過程被錄下來。翻攝「竹南鎮第二公有零售市場」臉書

苗栗縣竹南鎮第二公有市場昨天晚間驚傳疑似偷拍事件。有個男子趁市場收攤後人潮較少時，悄悄跟在女攤商後方進入女性廁所，女子察覺不對勁後大聲喝止，男子立刻慌張衝出廁所逃逸；市場自治會其後將監視器畫面公布在臉書，提醒攤商與民眾提高警覺。

監視器畫面中可見，1名穿著水藍色外套的男子，於晚間7點54分走向廁所入口，四處張望後迅速踏入女廁，不到半分鐘便拔腿奔出，後方一名女子隨即追出，但男子已逃得無影無蹤。貼文曝光後，引起不少民眾擔憂公廁安全。

竹南警分局今日表示，雖然目前尚未接獲報案，但員警已主動前往市場了解狀況。經比對監視器影像確認確有男子闖入女廁，警方已著手追查其身分，並聯繫發布影片的民眾釐清案發細節。警方同時加強市場及周邊巡邏，希望防堵類似情事再發生。

警方再次呼籲，凡是意圖窺視、偷拍或錄影他人隱私部位，均涉嫌違反《刑法》妨害秘密罪，最高可處三年以下徒刑、拘役或罰金；若造成他人損害，亦需負民事責任。警方提醒民眾如遇可疑行為務必立即撥打110報案，以利即時處置。



