竹南日照暨銀髮俱樂部 啟用

竹南日照暨銀髮健身俱樂部啟用整合醫養服務更是危老重生典範。



（記者江乾松攝）

「慶福醫養竹南日間照顧中心」與「同心園銀髮健身俱樂部」昨（十）日揭幕啟用，成為全縣第二十七家日照中心。縣長鍾東錦聽取簡報並實地參觀長輩復健情形後，肯定中心內部有完善的設備並結合中醫師專業，不僅提供長輩復健延緩老化，增進身心靈健康，獲得醫養合一的周全照顧，整棟建築更是危老重生最佳典範。

縣長鍾東錦昨天上午率同衛生局長楊文志、長照中心主任王寶慈、頭份衛生所主任徐春仕及蕭?錆出席揭幕儀式，中醫師羅國正帶領慶福醫養團隊參加，縣議員廖英利、陳碧華、頭份市長羅雪珠及竹南鎮代會主席何秀綿等地方各界，也到場分享長照服務升級的喜悅。鍾東錦聽取羅國正及杜穎純醫師簡報長照整合計畫重點，並先後參觀三至五樓的各項設施，開心與接受復健長輩閒話家常。

「希望坐著輪椅到日照中心的長輩，參與課程努力復健後能夠走著出去。」縣長鍾東錦感謝醫師羅國正帶領團隊提供中醫專業和一流的設備，服務需要日間照顧的長輩，尤其中醫是經過科學認證，經過療養與復健後的長輩，身體會更健康，這也是衛福部和衛生局一直努力的目標；日照中心有免費午餐和交通接送，搭配適合肌力、平衡及心肺訓練等課程，提供長輩很棒的服務，相信家屬看到同棟大樓結合照護和運動多元功能，肯定也會心動。

縣長鍾東錦表示，竹南日照中心啟用後，可造福頭份、竹南及鄰近鄉鎮的長輩，他鼓勵長輩善加利用。鍾東錦說，苗栗縣已邁入超高齡社會，照顧長輩提供完善的長照服務，是衛生局、社會處和未來長照處的責任，縣府將持續整合資源，更有效地挹注到這個領域。鍾東錦另表示，慶福醫養竹南日照中心屬複合式多功能場域，前身為地上四層、地下一層的老舊建築，一○九年配合「都市危險及老舊建築物加速重建條例」辦理重建，由縣府危老推動師協力規畫，成功讓老建物蛻變為服務在地長者的亮麗新基地，堪稱老舊空間重生成為醫養合一場域的最佳典範。