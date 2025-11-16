竹南沙灘音樂饗宴熱鬧登場 苗副縣長為青年加油鼓勵
苗栗縣政府十五日下午在海洋青年創業基地舉辦「二0二五竹南沙灘音樂饗宴」，副縣長邱俐俐到場歡迎各地遊客，肯定「海洋創客學校」以及青創業者的努力，強調未來縣府會持續厚植青年創業的能量，從創業資源、專業課程到創新平台，讓青年能在苗栗看見前景、擁有舞台、安心築夢。
海洋創客學校於海洋青年創業基地成立，成功召募海癮咖啡、張生張太捲的製造所、Wave Yard 浪園、一起喜滑及艸生製甜所等五間特色品牌，假日吸引不少遊客前往玩水、衝浪、品嚐美食，成為熱門的休閒放鬆據點。
今年沙灘音樂饗宴邀請多組樂團現場演出，另融入海洋教育主題，規畫海廢手作DIY、帆布包絹印體驗等互動活動，從中體會海洋保育的重要意義，縣府將會持續深化海洋環境教育與海岸線保育，讓地方永續、青年發展與海洋文化，共同成為苗栗的長遠力量。
副縣長邱俐俐以及各級民意代表為活動揭開序幕，歡迎各地遊客來到苗栗，並上台合唱熱情你和我，將氣氛炒熱至最高點，隨後副縣長為此次參與活動的青年店家、樂團等加油鼓勵肯定他們創業的努力，並強調，今日的音樂饗宴，不只是演出，更把海洋教育、親子體驗、藝術創作串為一體，展現竹南多元而自由的文化呼吸（見圖）。
副縣長邱俐俐分享，以前海洋青創基地是使用地下水，但為了讓在地青年、店家、遊客有安全的水質、穩定的水源，便努力將自來水引進基地，這一路走來相當不容易。現場副縣長也觀察到遮陽遮雨設備不足的問題，並希望在各界的協助下，集思廣益增設晴雨設施，一起共融共打拼打造好的青創基地，讓苗栗的青年學子能夠共享創生的另一種樂趣。副縣長邱俐俐感謝所有青年創業團隊與來賓的投入，讓湛藍海洋與金色沙灘，在此刻化為最具張力的文化舞台。副縣長表示，海洋青年創業基地自重啟以來，匯聚了許多具企圖心的青年，以創意、技術與生活想像重新描繪竹南的海洋風景，不但讓產業在此生根，也讓觀光與地方創生有了新的可能。
二0二五竹南沙灘音樂饗宴熱鬧非凡
