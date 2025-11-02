竹南海濱路跑 上千親子響應

苗栗二０二五「竹南海濱親子運動健康跑步去」活動，二日登場。 （記者謝國金攝）。

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗二０二五「竹南海濱親子運動健康跑步去」活動二日登場，上千名鄉親一早齊聚龍鳳漁港停車場，鳴笛後迎著晨曦出發，運動健身，也享受竹南海濱風光。

路跑活動分為親子組四點二公里及社會組八點二公里，吸引超過千名鄉親報名。參加民眾一早陸續完成報到手續，龍山里社區媽媽也帶來廣場舞表演為活動暖場。

千名選手隨後在縣長鍾東錦鳴笛後出發。鍾東錦表示，跑步是對身體很好的運動，尤其此次路線經過親子之森和長青之森，置身在林蔭與海風之間，體驗竹南海濱之美。

鍾東錦指出，竹南運動館是全縣第一個啟用的鄉鎮，龍鳳漁港的漁貨大樓也馬上就要發包施工。配合漁貨大樓興建，縣府也準備將一旁的空地劃為遊憩用地，未來結合親子之森和長青之森形成觀光廊帶，一定能帶來更多的遊客，讓地方的發展更活絡。