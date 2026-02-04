竹南消防分隊廳舍動土 提升救災能量守護民安

苗栗消防局第二救災救護大隊竹南分隊辦公廳舍增建及整修工程四日動土。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗消防局第二救災救護大隊竹南分隊辦公廳舍增建及整修工程四日動土，新辦公廳舍將興建三樓，與既有廳舍連通，預計一一六年中完工，新辦公廳舍啟用後，各項消防業務推展更見績效，有效防範災害發生，保護地方及民眾生命財產的安全。

竹南消防分隊辦公廳舍民國九十六年起用，歷經近二十年，房舍老舊，車庫狹小，加上近年人力擴編至三十七人及配置十九輛救災救護車輛，使用空間已明顯不足，影響出勤動線與救災效能。地方爭取將現有車庫基地約三八五坪土地增建大樓，及將現有廳舍進行整修，總工程經費九八００萬元，獲縣長鍾東錦同意，由縣府自籌全額負擔。

廣告 廣告

縣長鍾東錦指出，竹南、頭份地區近年發展快速，建築物一直往上長，高樓層大廈越來越多，加上竹南科學園區有很多特殊工廠及石化園區，除要求消防局加強救災訓練，消防檢查跟防火宣導也要落實。

鍾東錦表示，消防工作繁重，有必要給警消弟兄更好的辦公及住宿環境，讓消防弟兄可以養足精神，以備不時之需。他感謝議會及竹南鎮公所、代表會的支持，讓竹南分隊辦公廳舍增建及整修工程順利動土，也勉勵消防弟兄藥精實各項訓練，保護地方及民眾生命財產的安全。