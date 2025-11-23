竹南濟公會捐贈高頂復康巴士 嘉惠身障朋友就醫及外出接送服務

徐國智先生及李容女士賢伉儷以竹南濟公會名義，捐贈一輛高頂復康巴士給苗栗縣政府，投入身障者就醫及外出時交通接送服務。苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦前往濟公會代表縣府受贈，並感謝他們的善心義舉，嘉惠縣內三萬多位身障鄉親。

竹南鎮濟公會舉行捐贈儀式，徐國智先生及李容女士賢伉儷將鑰匙交給縣長夫人陳美琦，陳美琦也回贈琉璃紀念品予以感謝。縣議員陳碧華、葉忠倫、張佳玲、竹南鎮民代表會主席何秀綿、副主席李城、苗栗縣政府秘書長陳斌山、社會處長張國棟都到場見證捐贈儀式。

竹南濟公會、徐國智先生及李容女士賢伉儷，長期熱心公益，去年捐贈苗栗縣政府一台高頂復康巴士，今年再度發揮大愛，以竹南濟公會之名再度共同捐贈一輛高頂復康巴士予苗栗縣政府，二年下來捐贈金額共計四一0萬元，方便苗栗鄉親使用，造福更多輪椅朋友們和行動不便的民眾，協助縣府提供更完善的服務品質（見圖）。

苗栗縣目前約有三萬千九百七十七位身障人口，其中以輪椅者有使用復康巴士就醫及外出的需求。社會處長張國棟指出，苗栗縣原先有48輛復康巴士，因其中六輛已達使用年限進行報廢，今年的捐贈有如及時雨，讓復康巴士來到目前四十三輛，提供輪椅族朋友及長者就醫及外出時的交通接送服務。

縣府社會處長張國棟說，本次受贈的車輛將納入復康巴士服務車隊，接送服務委由丸久租車有限公司負責調度，期以專業的車輛調度及服務經驗，將有限資源充分運用，增加服務效益。如有需要復康巴士提供接送服務的民眾，請撥打預約專線：037-374785、374885，將有專人服務。