竹南火車站東站地下停車場新建工程動土 預計116年底完工





竹南火車站東站地下停車場新建工程29日動土，將興建地下兩層停車空間，設置190個汽車及285個機車停車位，總經費新台幣4.8億元，預計116年底完工啟用。縣長鍾東錦恭喜火車族未來到竹南火車站將更加便利，對地方爭取在停車場上方興建複合式商場，他表示縣府會全力的協助，來帶動竹南、頭份區域的繁榮。

竹南鎮公所為改善竹南火車站東側出口長期以來停車空間不足的問題，自民國108年起積極推動興建地下停車場計畫，經立委陳超明奔波中央爭取及縣府的協助，於113年獲中央補助2.75億元、地方自籌2.05億元，總經費4.8億元，將興建地下兩層停車場，並於今天動土。

縣長鍾東錦、縣府交工處長古明弘、立委陳超明、竹南鎮長方進興、代表會主席何秀綿、地區議員和代表們上午共同主持動土典禮，並率民眾焚香祝禱工程進展順利。地方帶來廣場舞表演和祥獅獻瑞熱鬧慶祝，頭份市長羅雪珠、公路局中區養護工程分局副分局長傅立祥也到場一起見證竹南火站新的里程碑。

竹南鎮長方進興指出，本案基地位於竹南火車站東側，東臨20米計畫道路，緊鄰車站主體，地處商業與住宅密集區，基地面積約1,899坪。規劃內容包括興建地下兩層停車空間，預計提供190個汽車停車位及285個地上機車位，全面提升停車容量與使用效率。

方進興表示，未來完工後，地面除機車停放空間外，也規劃兼具休憩、綠化與美化功能的簡易公園綠地，另外，地方也積極爭取在停車場上方興建複合式商場，來強化都市多功能發展。

縣長鍾東錦感謝立委陳超明的努力，交通部公路局補助2.75億元及竹南鎮公所自籌2.05億元，讓這項計畫努力了將近10年得以順利推動。鍾東錦表示，未來停車場啟用後，不只竹南，鄰近的頭份、南庄、三灣、獅潭鄉親都可以受惠，他也恭喜經常搭火車的火車族未來到竹南火車站將更加便利，不用再為了找停車位煩惱。

由於施工期間難免會造成通行不便，鍾東錦也請鄉親多多包容與體諒，相信在停車場完工啟用後，必能徹底改善竹南東站周邊停車問題，促進地方交通發展，帶動苗栗縣的繁榮與進步。

