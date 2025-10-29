竹南火車站闢地下停車場動土

總工程費四點八億元興建的竹南火車站東站地下停車場新建工程動土預計一一六年底完工啟用。（記者江乾松攝）

▲總工程費四點八億元興建的竹南火車站東站地下停車場新建工程動土預計一一六年底完工啟用。（記者江乾松攝）

竹南火車站東站地下停車場新建工程昨（二十九）日動土，將興建地下兩層停車空間，設置一九○個汽車及二八五個機車停車位，總經費新台幣四點八億元，預計一一六年底完工啟用。縣長鍾東錦恭喜火車族未來到竹南火車站將更加便利，對地方爭取在停車場上方興建複合式商場，他表示縣府會全力的協助，來帶動竹南、頭份區域的繁榮。

竹南鎮公所為改善竹南火車站東側出口長期以來停車空間不足的問題，自民國一○八年起積極推動興建地下停車場計畫，經立委陳超明奔波中央爭取及縣府的協助，於一一三年獲中央補助二點七五億元、地方自籌二點零五億元，總經費四點八億元，將興建地下兩層停車場，並於昨天動土。

縣長鍾東錦、縣府交工處長古明弘、立委陳超明、竹南鎮長方進興、代表會主席何秀綿、地區議員和代表們上午共同主持動土典禮，並率民眾焚香祝禱工程進展順利。地方帶來廣場舞表演和祥獅獻瑞熱鬧慶祝，頭份市長羅雪珠、公路局中區養護工程分局副分局長傅立祥也到場一起見證竹南火站新的里程碑。

竹南鎮長方進興指出，本案基地位於竹南火車站東側，東臨二十米計畫道路，緊鄰車站主體，地處商業與住宅密集區，基地面積約一千八百九十九坪。規劃內容包括興建地下兩層停車空間，預計提供一九0個汽車停車位及二八五個地上機車位，全面提升停車容量與使用效率。方進興表示，未來完工後，地面除機車停放空間外，也規劃兼具休憩、綠化與美化功能的簡易公園綠地。