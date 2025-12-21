竹南獅山親子公園聖誕節活動 凝聚家庭情感與社區溫度

▲竹南鎮公所今日於竹南獅山親子公園舉辦「竹南饗叮噹親子 HAPPY GO 活動」。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】竹南鎮公所今(21)日於竹南獅山親子公園舉辦「竹南饗叮噹親子 HAPPY GO 活動」，副縣長邱俐俐與竹南鎮長方進興、主席何秀綿、議員廖英利、陳碧華、葉忠倫、邱毓興、張佳玲秘書及地方代表等一同與竹南地區小朋友提前歡聚聖誕節。

▲苗栗副縣長與機甲戰士合影。

聖誕節，對許多人來說，是童年記憶裡最溫柔的一個節日。那是一份等待、一份陪伴，也是一家人聚在一起的快樂時光。今天看到現場孩子們燦爛的笑容、家長們放鬆的神情，我想，這份久違的純真與幸福，正悄悄在我們心中重新被喚醒。

副縣長邱俐俐表示，特別選在獅山親子公園舉辦活動，這裡不只是苗栗深受歡迎的親子景點，更是一個讓家庭相聚、讓社區連結的生活場域。今天的聖誕親子活動，不只是玩樂與熱鬧，更是一種家庭凝聚力的展現，也是社區溫暖文化的一部分。孩子在這裡成長、家長在這裡交流，慢慢累積成彼此照顧、彼此扶持的力量。

邱副縣長指出，苗栗縣政府長期推動社會福利與友善社區政策，重視家庭功能的健全發展，也守護孩子的身心健康。這樣的活動，正是《兒童權利公約》所倡議的「參與權」與「休閒與文化權」最具體的實踐，讓孩子不只是被照顧，更能被尊重、被陪伴。

今天竹南鎮公所現場準備了豐富的美食饗宴，還有孩子們最期待的哥哥姊姊精彩表演，希望每一個家庭，都能在這個午後，留下屬於自己的聖誕回憶。