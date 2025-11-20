竹南第二零售市場廁所驚見手機偷拍！女攤商大喊色狼狂追

苗栗竹南第二零售市場近日驚傳「偷拍狼」出沒！一名身穿藍色外套的男子，19日晚間被發現從廁所隙縫伸入手機偷拍女性如廁，事發當下遭女攤商發現大喊「抓色狼」，但男子還是逃走了。

公廁驚見伸手機！女怒喊「抓色狼」男落跑。(圖／TVBS)

根據現場監視器畫面，這名男子在進入廁所後不到10秒就慌忙跑出，身後有一位阿姨邊追邊喊「抓色狼」。男子在市場內急忙轉向逃跑，最終成功逃離現場。竹南鎮公所市管所所長曾欣瑜表示，嫌犯可能是從廁所門上的空間偷拍。這起事件發生在竹南第二零售市場的性別友善廁所，該處沒有另外規劃小便斗區域，所有人都能進入使用。

任何意圖窺視、偷拍或錄影他人隱私部位的行為，均已觸犯《刑法》妨害秘密罪。(圖／TVBS)

當地攤商表示，共用廁所在晚上對女性來說較為不利，特別是在晚間市場人潮稀少時，安全風險更高。攤商認為，白天人潮較多時相對安全，但晚上市場內幾乎沒有人時就比較危險。曾欣瑜強調，因為很難區分是正常使用者還是別有用心的人，呼籲大家注意如廁安全。

市場管理單位已將監視器畫面公開，除了提醒攤商和消費者提高警覺外，也建議若遇到偷拍情況，應立即大喊、喝斥，並迅速報警處理。警方呼籲，任何意圖窺視、偷拍或錄影他人隱私部位的行為，均已觸犯《刑法》妨害秘密罪，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，同時可能面臨民事求償責任。這起事件提醒民眾在使用公共廁所時需特別留意周圍環境，保護自身安全。

