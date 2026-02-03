竹南西濱酒駕肇事撞3車 駕駛上救護車髒話不斷

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）台61線西濱竹南路段昨天發生小貨車與3部自小客車碰撞事故，小貨車駕駛李姓男子疑似酒後開車肇事，造成3人受傷送醫，其中李男被抬上救護車時，還不斷飆罵三字經，被依公共危險罪送辦。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長劉興謙今天表示，竹南鎮台61線西濱快速道路與博愛街口2日發生一起自小客車追撞交通事故。經初步調查，為30歲李男駕駛自小客貨車，沿台61線西濱快速道路快車道北往南行駛，行經博愛路口時，追撞前方分別由江姓、康姓及林姓男子駕駛的3部自小客車。

苗栗縣消防局竹南消防分隊指出，救護人員抵達事故地點，現場無人受困，但1名患者傷勢較為嚴重，給予頸圈及長背板固定，另外2名患者傷勢較輕，總共3名傷患全部送至為恭醫院觀察、救治。

其中李男被抬上救護車時，明顯帶著酒意，還不斷飆罵髒話表示要找手機，救護人員只能無奈加以安撫。

竹南分局員警對相關駕駛實施酒精濃度檢測，李姓駕駛酒測值高達1.04mg/L，明顯超過法定標準，其餘駕駛均無酒精反應。全案依涉犯刑法公共危險罪，將李姓男子移送苗栗地方檢察署偵辦，詳細肇事原因及事故責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。（編輯：張雅淨）1150203