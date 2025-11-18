竹南連三震「地底咚咚聲」驚駭民眾 專家曝罕見原因

苗栗竹南地區在短短12小時內連續發生3次地震，震央皆位於竹南鎮，最大規模達3.8，引發當地居民恐慌！居民表示，這次地震伴隨著異常的「咚咚咚」聲響，彷彿「水怪要竄出」般恐怖。專家指出，竹南地區地震本就罕見，此次連三震更屬不尋常，主因是「新竹前緣構造」地底岩石破裂所致。氣象局呼籲民眾不必過度恐慌，地震屬板塊碰撞的正常現象。

苗栗竹南地區在短短12小時內連續發生3次地震，引發當地居民恐慌。這些地震不僅伴隨明顯震動，更出現罕見的地鳴現象，居民形容聲音宛如「水怪要竄出」般恐怖。中央氣象署指出，這三起地震主因為板塊碰撞，應力傳遞至西部所致，屬正常現象。專家解釋，竹南地區地震本就不多見，此次連三震更屬罕見，主要是由「新竹前緣構造」地底岩石破裂引起。

苗栗縣竹南鎮於17日深夜發生明顯地震，氣象署在5分鐘內連續發布兩起地震報告，震央皆位於竹南鎮，規模分別為3.8及3.7。隨後在18日清晨7點多，該地區又發生第三次地震。這些淺層地震造成劇烈晃動，當地居民感受強烈，住家監視器不僅拍下物品搖晃的畫面，更清楚記錄了異常的聲響。

居民表示，這次地震與平常感受到的地震非常不同，平時地震多為左右搖晃，而這次則像是地下有水怪要冒出來一般，伴隨著「咚咚咚」的聲響。居民描述整個床和玻璃都在震動，地震發出的地鳴聲音彷彿氣爆般令人恐懼。

地震專家郭鎧紋解釋，竹南地區的地震並不常見，連續三次地震更是罕見現象。他指出，這次地震是因為「新竹前緣構造」在地底淺層處發生岩石破裂所導致，而非一般的斷層活動。由於地震發生在半夜，因此聲音聽起來特別明顯。

專家進一步表示，苗栗竹南並非台灣典型的地震好發區，該地區近年來最大的地震發生於2012年8月31日晚上，規模達5級。雖然此次連續發生三次地震，但規模都相對較小。至於居民聽到的地鳴聲，則是淺層地震時岩層破裂產生的聲音，在夜深人靜的環境下更加清晰可聞。

