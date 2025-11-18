竹南連3震最大規模3.8 震前「地鳴」民眾：像砲擊

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗竹南17、18日連續發生3次地震，規模3.1到3.8，把當地居民嚇一跳，不少人都聽到地震前有類似砲擊的巨響，相當嚇人，地震專家郭鎧紋就說，竹南24小時連三震，確實罕見，而且不是因為斷層移動，是新竹前緣構造地底破裂，也因此民眾聽到像砲擊的巨響，就是石頭破裂的聲音。

監視器拍到，民眾家的廚房出現一陣巨響，像是被大砲擊中那樣大聲，1秒之後再來1聲，轟然巨響後，就是一陣劇烈搖晃，廚房裡放的大鐵架，先是左右搖晃，又接著上下震動，鐵架上的餐具，也發出碰撞聲響。

地震發生在苗栗竹南，時間是17日晚上11點多，當地居民都說，先是被宛如砲擊的地鳴聲吵醒，緊接著又被地震嚇一大跳，當地居民說：「昨天是好像有水怪在地下要跑出來一樣，咚咚咚的感覺，震鳴的聲音很大聲，然後接著才很大力的搖晃，兩次都發生咚一聲，然後整個床和玻璃都在震。」

根據氣象署資料，地震發生在苗栗竹南鎮晚上11點，先是芮氏規模3.8地震，5分鐘後，又一次芮氏規模3.7地震，隔天一早7點41分，再搖一次，芮氏規模3.1地震，地震深度都不到10公里，地震專家郭鎧紋說：「其實不是斷層，它叫新竹前緣構造，它這個破裂沒有破到地表，所以我們在地表看不到斷層，在差不多地底下7、8公里的地方，有一個岩層的破裂，因為岩石破掉那個碰一聲。」

專家郭鎧紋說，苗栗竹南的地震原因，是新竹前緣構造地底破裂造成的，不是斷層，因為破裂面沒有來到地表，而竹南地區不是地震好發區，所以短短12小時內連續出現3次，確實很罕見。

