竹南道路大升級！中正、三民路全面打通正式通車

為提升科學園區通勤便利性，竹南鎮公所爭取中央補助，拓寬中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路，全部工程已圓滿竣工，10日由縣長鍾東錦等舉行通車剪綵典禮，提供民眾更安全好行的道路。

這項計畫是由國土署「111-116年生活圈道路交通系統建設計畫」核定補助，工程總經費為 8,158萬餘元，其中包含中央款 4,530萬元，地方自籌款 3,628萬元，歷經召開用地取得說明會、土地徵收作業及工程設計及施工等期程，目前已全部完工。

竹南鎮公所表示，多項工程在打通關鍵瓶頸路段，優化住宅區通行，包括了中正路、三民路及守法街等區域為8公尺計畫道路，周邊住宅密集，打通後大幅利於在地居民通行，改善車輛壅塞狀況。

至於仁愛路底規劃為15公尺計畫道路，打通後可直通竹南科學園區科北五路，大幅提升民眾上下班往返園區之便利性。

竹南鎮長方進興表示，8年前競選鎮長期間，中港及大埔地區的鄉親到競選總部陳情，期盼未來首長能爭取上述路段的打通以改善長年交通不便。經立委陳超明積極爭取中央補助，終於完成這項艱巨任務。

