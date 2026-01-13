竹南醫院動土 總統：大千醫療體系是苗栗縣民的守護神

竹南醫院動土（圖:苗栗縣府提供）

總統賴清德13日到苗栗為大千醫療社團法人竹南醫院動土，預計2030年正式落成啟用。他賴總統肯定大千總裁徐千剛一步一腳印，逐步打造完整的大千醫療體系，是，總統也祝福大千竹南醫院工程順利，成為全體縣民健康的守護神，造福竹南及全縣鄉親。

大千醫療總裁徐千剛說明，南醫院已經規劃好負壓隔離病房與新生兒加護病房，其他項目也在團隊的全力推動下積極討論與建置中。相信透過團隊齊心協力的努力，定能打造真正符合縣民需求的在地醫療，讓每一位鄉親在最需要的時刻，都能在熟悉的家鄉，獲得即時、專業且充滿溫度的醫療照護。

大千醫療社團法人竹南醫院將建置急性一般病床450床及特殊病床157床，涵蓋35個專業科別外，更強化急重症與癌症醫療需求，引進苗栗縣第一台「達文西手術機器人」及最先進的「複合式手術室」，提供精準的一站式醫療照護。



同時，將導入智慧醫療系統，透過人工智慧輔助診斷、遠距醫療平台、電子病歷整合等創新科技，讓醫療服務更精準、更有效率，也讓鄉親享受到與都會區同等級的醫療品質。