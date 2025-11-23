竹南鎮中正教育基金會頒獎助學金

竹南鎮中正教育事務基金會頒發獎助學金嘉惠一九一位清寒及弱勢學子。



▲竹南鎮中正教育事務基金會頒發獎助學金嘉惠一九一位清寒及弱勢學子。



財團法人竹南鎮中正教育事務基金會關懷清寒與弱勢學童昨（二十三）日在竹南大厝里社區活動中心頒發中正獎助學金，共有一九一位國中小、高中及大學的學子獲獎，總金額四十八萬六千五百元。縣長鍾東錦頒獎恭喜獲獎學生，他表示，苗栗的未來在各位身上，勉勵同學們要繼續努力向學，成為有用的人才，讓自己及苗栗有更好的發展及美好的生活環境。

財團法人竹南鎮中正教育事務基金會長期對竹南鎮清寒弱勢學童關懷，連續第九年頒發「中正獎助學金」，扶助低收入戶弱勢家庭的孩子順利就學，也鼓勵優秀學生勇於追求卓越。今年共有一九一位國中小、高中及大學的學子獲獎。

縣長鍾東錦、立委陳超明、議員陳碧華、廖英利、張佳玲、代表會主席何秀綿、基金會董事長朱秋龍及董事們昨天上午與會，頒獎表揚獲獎學生，家長和學校校長也到場分享榮耀和喜悅。立委陳超明也以竹南龍鳳宮管理委員會主委身分捐贈基金會十萬元獎學金。

縣長鍾東錦感謝中正教育事務基金會董事長朱秋龍及董事們熱心公益，捐助獎學金扶助清寒與弱勢學童，他也向在場校長及老師們致意，謝謝他們無悔奉獻，為苗栗作育英才。

縣長鍾東錦也恭喜獲獎學生，他指出，教育是改變人生最重要的力量，各位都是苗栗未來的主人翁，除勉勵學生們戮力學習，成為有用的人才，縣府也會持續投入包括改善校園環境、推動雙語與多元課程、提升師資等，努力讓每一位孩子都能在良好的環境中學習，讓孩子的未來更有希望。