竹南鎮中正路等瓶頸道路改善工程 完工通車

▲竹南鎮中正路等路段瓶頸道路改善工程剪綵正式通車。（記者江乾松攝）

竹南鎮中英、中美、中港里社區內瓶頸道路改善工程十日完工通車。縣長鍾東錦感謝鎮公所與代表會攜手合作，將中正路等路段的瓶頸打通，讓里民鄉親出入更便捷。

為改善海口地區居住環境並提升科學園區通勤便利性，竹南鎮公所積極爭取中央補助，辦理「中正路、三民路、守法街及大埔仁愛路等路段瓶頸道路改善工程」，一一二年四月二十七日獲內政部營建署(現為國土署)「一一一至一一六年生活圈道路交通系統建設計畫」核定補助，工程總經費八千一百五十八萬八千三百七十二元（含用地費及工程費），其中中央補助四千五百三十萬零五十八元，地方自籌三千六百二十八萬八千三百一十四元，歷經用地取得說明會、土地徵收作業及工程設計及施工等期程，並於昨天正式完工通車。

通車典禮由縣長鍾東錦、縣府交通估務處長古明弘、立委陳超明、地區議員、竹南鎮長方進興、代表會主席何秀綿、議會祕書長范陽添及代表和里長共同主持剪綵，地方帶來迎賓舞蹈表演及祥獅獻瑞，鄉親也到場燃放鞭炮慶祝通車帶給地方的便利。

此次工程針對多處關鍵瓶頸路段進行打通，效益包括：優化住宅區通行—中正路、三民路及守法街等區域為8公尺計畫道路，周邊住宅密集，打通後大幅利於在地居民通行，改善車輛壅塞狀況。同時也強化園區交通鏈結—仁愛路底規劃為十五公尺計畫道路，打通後可直通竹南科學園區科北五路，大幅提升民眾上下班往返園區之便利性。

縣長鍾東錦肯定公所與代表會攜手合作將中正路等路段瓶頸道路打通，相當不容易，也特別謝謝立委陳超明到中央奔走。鍾東錦指出，全縣十八鄉鎮市都市計畫區內還有很多瓶頸道路需要積極著手改善，除了鄉鎮公所努力，縣府也會配合。他表示，他上任後就指示縣府工商發展處改變容積率轉移的獎勵辦法，要求繳交50%現金作為都市計畫基金，來保障鄉親有道路用地被徵收時的價格，也希望用這筆都市計畫的基金，打通重要的瓶頸道路，給鄉親生活更便利。鍾東錦也向鄉親說明，「買醬油的錢和買醋的錢，縣府一定會分得很清楚」，像竹南、頭份的都市計畫基金就只能用在竹南頭份，也請鄉親放心。

竹南鎮長方進興感謝縣府支持及立委陳超明幫忙，將地區亟需打通的瓶頸路段順利完工，解決地方鄉親生活及出入的不方便。