竹南鎮公所寒冬送暖 約三百弱勢家庭受惠

苗栗縣竹南鎮公所十四日在私立中興商工活動中心舉行一一四年弱勢家庭寒冬送暖歲末感恩活動，君毅中學舉生到場協助發放物資。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮公所十四日在私立中興商工活動中心舉行一一四年弱勢家庭寒冬送暖歲末感恩活動，發送各界善款及日常生活用品物資，共有鎮內低收入戶、邊緣戶等弱勢家庭約三百戶受惠。

竹南鎮公所辦理弱勢家庭寒冬送暖活動已經邁入第十二年，除持續委託苗栗縣星光服務協會，今年更擴大邀集社福慈善團體、鎮內各廠商公司行號、個人及宗教團體共襄善舉、發揮愛心，總共募集了各界善款計新臺幣一百一十萬一仟元整（含禮券、現金）及日常生活用品有菜脯餅、洗衣精、乾麵、罐頭等。

廣告 廣告

君毅中學校長林玉騏上午也帶領學校餐飲科及扶輪少年服務團共十五位學生到現場協助物資發放及環境整理等服務，愛心不落人後，備受稱揚。

十四日活動會場也安排聖福社區和頂埔社區帶來舞蹈表演、後龍鎮同光國小的口琴演奏、夏葳藝術空間舞蹈表演、李長青先生薩克斯風演奏及深獲大小朋友喜愛的張豈岑先生「魔術氣球秀」。另外，會場旁也有推拿按摩、中興商工學生義剪及名師揮毫贈送春聯活動。

縣長鍾東錦肯定竹南鎮長方進興及代表會主席何秀綿長期關懷及扶助鎮內低收入戶、邊緣戶，讓這些家庭對未來能更充滿希望與信心，同時能過個平安快樂的新年。他也謝謝很多企業、善心人士和宗教團體發揮愛心，讓苗栗社會更感溫暖。