竹南鎮公所、部苗、吳昆展及李秀萍榮獲衛福部防疫績優獎勵

衛生福利部為鼓勵對防疫業務之研究、策劃、推行具有重大貢獻者，或執行傳染病防治工作著有績效之人員及相關團體，辦理年度防疫績優獎勵，公開表揚有功人員及團體，激勵防疫人員工作士氣，並鼓勵各界積極協助推動傳染病防治。一一四年度防疫績優獎經評審結果，共計十五個公務類團體，十四個非公務類團體，二十九位公務類個人及十五位非公務類個人獲獎。苗栗縣竹南鎮公所及部立苗栗醫院榮獲公務類團體獎、吳昆展診所吳院長獲得非公務類個人獎及衛生局李秀萍技士為公務類個人獎，眾多團體及個人競爭下，脫穎而出實屬不易。十一月二十五日下午於衛生福利部一樓大廳由衛生福利部石崇良部長頒獎並公開表揚。

苗栗縣政府衛生局楊文志局長表示：竹南鎮公所於去年發生本土登革熱疫情時，動員轄內各里志工整合資源投入工作，使防疫更周全，成功防堵次波疫情發生；部立苗栗醫院為苗栗縣傳染病專責醫院，堅守應變醫院角色，勇於防疫前線，在這份嚴謹規劃與持續演練下，榮獲獎項殊榮；吳昆展醫師為疾病管制署「定點醫師監視通報系統」運作以來的資深定點醫師，回饋社區傳染病疫情提供政策參考，對疾病早期偵測，防堵疫情擴散貢獻良多，長期協助推動各類疫苗接種不遺餘力；苗栗縣政府衛生局李秀萍技士投身結核病工作近二十五年，結核病防治除個案管理外，也須積極擴大接觸者、潛伏結核感染檢查及治療和進行高危險族群篩檢，提高主動發現率。積極作為下，苗栗縣確診個案下降率為全國第三名，發生率為本島第二低，李員戮力從公功不可沒（見圖）。

鍾東錦縣長表示防疫工作需集結各個公私部門，不同專業領域團體與個人的力量，才能平息疫情，守住縣民的健康安全，謝謝及恭喜獲獎的單位及個人。防疫工作需要群策群力，共同參與且持續落實，有時候，為了達成防堵疫情任務，必須犧牲個人的時間、甚至家庭生活，有這些夥伴的努力，才能使防疫政策落實到每一個角落。未來縣府防疫團隊將持續攜手醫療院所秉持全力以赴不鬆懈之工作態度及作為，持續守護鄉親健康，打造苗栗縣之「健康無疫家園」。