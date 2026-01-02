竹南鎮長選戰白熱化 竹科新住民兵家必爭

竹南鎮民代表會主席何秀綿從政11年，以深耕社區、服務基層著稱。（呂麗甄攝）

時代力量苗栗縣議員葉忠倫具理工與公共事務雙碩士背景。（呂麗甄攝）

竹科效應帶來的人口紅利，讓竹南鎮成為苗栗縣人口第2多的鄉鎮市，突破9萬人，現任鎮長方進興任期屆滿，下屆鎮長選舉成為地方選情觀察重點，無黨籍鎮民代表會主席何秀綿及時代力量縣議員葉忠倫均有意參選，如何吸引傳統基層支持者，以及快速增加的竹科新移入選民認同，成功開拓票源，將成選戰關鍵。

何秀綿從政11年，歷任1屆鎮民代表、連任2屆鎮民代表會主席，以深耕社區、服務基層著稱。本屆鎮民代表選舉時，她在第2選區獲得4020票支持，是該選區最高票，且比第2、第3高票得票數相加總和還多834票，地方實力雄厚。

地方人士表示，何秀綿以傳統服務形象獲得選民認同，對老街區選民有明顯吸引力，若投入鎮長選戰，如何擴大吸引竹科新住民與高學歷選民將是關鍵。

葉忠倫具理工與公共事務雙碩士背景，從政理念強調因應人口與科技發展帶來的城市挑戰，主張提前規畫教育、醫療、交通與社會住宅，並改善公共運輸、人行空間與長者健康。

地方人士指出，葉忠倫本屆縣議員選舉在第4選區獲得5677票支持，但因選區包括竹南鎮、後龍鎮與造橋鄉，如何擴大在竹南鎮的票源將是挑戰。

地方人士分析，竹南鎮新住民對傳統社團、廟宇及紅白帖感受度低，更重視教育、交通與城市治理議題，此種「理念型」選票流向將影響選區布局；而隨著人口結構快速變化，選民組成更加多元，2名鎮長參選人如何在穩固傳統基層支持者的基本盤之外，以政見博得新興選民的青睞，將是下屆竹南鎮長選戰最大變數。