竹南高中科學課程 驚豔日本姊妹校

國立竹南高中科學特色課程驚豔來訪的日本德島縣立城南高等學校姊妹校師生。（記者江乾松攝）

▲國立竹南高中科學特色課程驚豔來訪的日本德島縣立城南高等學校姊妹校師生。（記者江乾松攝）

國立竹南高級中學自與日本德島縣立城南高等學校締結姊妹校後，至今已是第三次進行交流。日本德島縣立城南高等學校在師長近藤充義先生帶領下，該校三十五位師生交流團昨（十七）日蒞臨竹南高中參訪，台日兩校交流活動盛大熱鬧，以「科學素養文化交流」為主軸，共譜國際教育新篇章。

國立竹南高中劉曉雯校長竭誠歡迎日本師生蒞臨苗栗縣，勉勵同學厚實課業知識外，更要具備國際視野與跨文化理解能力，鼓勵同學要把握機會和日本學生交流，未來也期待二校持續深化交流合作。校方也費心製作了日文版本的學校介紹三折頁，及致贈竹南高中學生自己設計的制服鑰匙圈與珍奶徽章，給每一位參訪師生，希望讓日方學生能帶回竹南高中與台灣的美好回憶。

竹南高中今年特別安排學生謝宜婕以日語致歡迎詞，充分展現竹南高中的語言實力與國際素養，更讓日本姊妹校師生感受到滿滿的誠意與熱情。在開幕式的最後以韓舞社與爵舞社帶來充滿活力的精彩演出，節奏明快、舞步俐落，結合流行音樂與肢體張力，展現青春能量與團隊默契。竹南高中精心規畫多場科學體驗、專題發表與講座活動。學校將探究實作的特色課程與國際交流活動結合，更受到日本師生高度肯定與認同，讓兩校分享的同學直呼好有成就感！