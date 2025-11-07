竹南鬧區男子突在路上「擋車」 路人目睹被嚇到

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕一名男子6(昨)日傍晚6點多在苗栗縣竹南鎮鬧區龍山路一段與建國路口一處超商前道路上，突然站在車道，導致行經車輛一時無法通行，男子口中先對一輛轎車不停唸叨，之後另一輛貨車從轎車對向要通過時，男子突然比出手勢「擋車」，並且持續對貨車比手畫腳，手中仍念念有詞。

一名女子行經時目擊錄下影片，之後發布在社群媒體threads上說「我嚇到」。針對該名男子行為，竹南警方今天則回應，經過詢問並未接獲任何人報案。

