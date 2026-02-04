竹南、銅鑼、三義、三灣、南庄鄉農會分別舉行農民節慶祝大會 表揚優秀農民

苗栗縣長鍾東錦（中）出席竹南鎮各界慶祝農民節大會並致詞道賀。（記者江乾松攝）

▲苗栗縣長鍾東錦（中）出席竹南鎮各界慶祝農民節大會並致詞道賀。（記者江乾松攝）

竹南鎮各界四日在鎮農會舉行慶祝農民節暨優秀農民表彰大會，縣長鍾東錦到場向農民賀節並頒獎表揚優秀志工及團體；鍾東錦肯定農會在三巨頭帶領與農民努力下，榮獲第十九屆農金獎營運卓越獎優等殊榮，感謝公所和代表會編列預算分擔免費營養午餐，另有關新建羽球館工程，經費將從增加到二點六五億元讓設備一次到位，期待假以時日，能夠培訓出優秀國手甚至世界金牌選手。

廣告 廣告

慶祝大會由竹南鎮農會理事長葉竹原、常務監事林源隆、總幹事蔡信芬連袂主持，邀請立委陳超明、縣長鍾東錦、縣議員張佳玲、邱毓興、葉忠倫、陳碧華、鎮長方進興及鎮民代表會主席何秀綿等人出席，農糧署北區分署和苗栗區農改場也到場向農友賀節。康乃薾幼兒園帶來「馬年迎新春」舞蹈精彩開場，增添不少喜氣；後續還安排多項才藝表演，與農友歡慶農民節。

縣長鍾東錦頒發獎牌表揚優秀農業志工鍾燕玉和志工團體，感謝志工協助推動農業政策，恭喜獲獎農友和績優人員， 鎮農會亦積極配合縣府推動各項農業政策，長期陪伴與輔導農友，會務持續精進、蒸蒸日上，營運管理優異而獲第十九屆農金獎營運卓越獎－優等，正是對農會團隊的肯定。