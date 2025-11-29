竹圍國小成長樓廁所煥新登場 學生直呼「超漂亮」

高雄市岡山區竹圍國小成長樓一至四樓廁所歷經近半年整修，全新廁所融合竹圍意象、大岡山水文與皮影戲等在地特色，成為校園中最具現代感與文化美感的新亮點，不少學生直呼「超乾淨、超漂亮」。(見圖)

竹圍國小今(廿九)日說明，多年使用的成長樓廁所因設備老舊不便，校方向教育部與教育局爭取補助後，進行整體翻新；這次工程由椅大吉景觀室內裝修有限公司負責設計，亞力室內裝修工程行承造，總經費五百九十五萬四千元，歷時約半年順利完工。

全新的廁所設計融入地方文化與校園特色，呈現多樣化主題：一樓以手掌心形竹子造型象徵「竹圍」意象；二樓以螺絲與性別廁所設計巧妙結合；三樓展現大岡山水文圖案；四樓則以竹圍國小傳統的皮影戲文化為主題。每一層樓都具美觀與教育意義，形成兼具功能性與文化性的環境。

鄭進斛校長表示，快樂樓西側廁所整修計畫已獲核准，目前委請設計師進行審圖中，預計明年動工並開放使用，將持續努力打造更完善、安全、舒適的學習環境，讓校園每一處都能成為學生安心成長的空間。

隨著廁所啟用，設置於三棟校舍中央的成長樓也成為全校最現代化的公共空間，鄰近的快樂樓與卓越樓東側師生皆可受惠，使用更便利。