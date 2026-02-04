竹圍捷運站驚傳連環撞！休旅車暴衝釀1命危2傷

新北市淡水區竹圍捷運站附近3日下午4時51分發生一起連環追撞事故。根據警方初步調查，61歲楊姓女子駕駛休旅車，沿民權路往台北方向行駛，在竹圍捷運站往台北方向約100公尺處，先與65歲周姓機車騎士發生碰撞。

休旅車在第一次撞擊後並未停止，隨即再往前追撞27歲葉姓機車騎士。強烈的撞擊力道導致周姓男騎士摔落路旁水溝，休旅車也因失控衝入水溝內卡住。

附近民眾目擊事故發生立即撥打119報警求援。救護人員抵達現場時，發現周姓男騎士雖無明顯外傷，但已無呼吸心跳等生命跡象。醫護人員當場施行CPR心肺復甦術急救，並緊急將傷者送往醫院。經過醫療團隊全力搶救，周男目前已恢復心跳，但仍在醫院接受後續治療觀察。

廣告 廣告

警方在現場對楊姓女駕駛及葉姓騎士進行酒測，兩人酒測值均為0，排除酒駕因素。事故發生時正值下班尖峰時段，民權路車流量大，警方獲報後立即派員到場進行交通疏導，避免後方車輛回堵情況惡化。

警方已完成現場拍照蒐證與測繪工作，並調閱附近路口監視器畫面，以釐清詳細肇事原因。初步研判可能涉及車速過快或未保持安全距離，但確切的肇事原因及責任歸屬，仍需進一步調查釐清。

這起連環車禍造成1人命危、2人受傷的重大交通事故，也再次提醒用路人在行車時務必保持警覺，注意車前狀況並保持安全距離，避免類似憾事再度發生。

更多品觀點報導

17歲少年騎滑板車停在快車道！保時捷閃避不及撞上

台中賓士男為閃左轉車！撞斷號誌波及行人釀2傷

