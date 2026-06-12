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竹圍漁港不只吃海鮮！鰻天下日本外銷等級活鰻，大尾鰻盛霸氣上桌，回訪兩次都點它

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說到桃園竹圍漁港美食，許多人第一時間想到的是新鮮海產與漁市場，但近年來在饕客圈中討論度極高的，卻是一家專賣鰻魚料理的名店「鰻天下」。主打台灣養殖、日本外銷等級活鰻，從現殺、炭烤到細心處理魚刺，每一道工序都展現職人精神。無論是一整尾霸氣上桌的「大尾鰻盛」、香氣十足的蒲燒鰻魚飯，還是外酥內嫩的唐揚雞與爽口的胡麻龍鬚菜，都讓人留下深刻印象。這篇文章就跟著快樂雲一起走進鰻天下，看看這家位於竹圍漁港旁的人氣鰻魚專賣店，究竟有什麼魅力，能讓我們回訪兩次都點同一道料理。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下
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每次來竹圍漁港，大多數人總是往海鮮餐廳、魚市場或代客料理店走去；

而我們卻意外發現了一家讓人吃過之後念念不忘的鰻魚專賣店「鰻天下」，

第一次是朋友推薦而來，第二次則完全是因為想念那尾鰻魚；

如果說有些餐廳適合打卡一次，那麼鰻天下則是那種會讓人想再回來的地方。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

一樓賣海鮮，二樓才是用餐區

第一次走進鰻天下時，其實有點意外，

因為一樓並不只是餐廳入口，而是一個結合冷凍海鮮販售與鰻魚商品展售的空間；

整排冷凍櫃裡陳列著各種海鮮產品與鰻魚商品，從蒲燒鰻魚、白燒鰻魚到各式冷凍海鮮應有盡有，

對喜歡下廚的人來說，用餐後還能順手帶些海鮮回家，相當方便。

木質裝潢搭配大型冷凍展示櫃，以及牆面上醒目的「鰻天下」招牌，

讓整體空間帶著濃濃漁港特色。

真正的用餐區則設置在二樓，

沿著樓梯往上走，映入眼簾的是寬敞的座位區。

桌距安排得算舒適，不會有太大的擁擠與壓迫感；

無論是家庭聚餐、朋友聚會或旅途中安排一頓午、晚餐，都十分適合。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

其實最有趣的是，兩次來到鰻天下，我們點的都是同一道料理「大尾鰻盛」，

因為第一次吃完後，心裡就一直記著那尾肥美厚實的鰻魚，

第二次再訪時，翻開菜單幾乎沒有猶豫，直接又點了大尾鰻盛。

有時候，美食最真實的評價，不是第一次有多驚艷，

而是第二次來時，你是否還願意再點一次，

而我們的答案很簡單：會，而且毫不猶豫。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

當大尾鰻盛端上桌時，視覺效果真的相當震撼。

一整尾蒲燒鰻魚完整覆蓋在白飯之上，厚實的魚身泛著漂亮的焦糖色澤，

表面點綴著白芝麻，在燈光下閃耀著誘人的光澤。

還沒動筷，炭烤香氣便已撲鼻而來。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

鰻魚經過炭火慢烤後，魚皮微微焦香，魚肉卻依然保持柔嫩細緻，

輕輕用筷子夾起來便能感受到魚肉的厚實與彈性；

入口後先是炭火香氣，接著是豐富油脂與魚肉鮮甜慢慢在口中散開，

搭配底下吸附蒲燒醬汁香氣的白飯，更是讓人一口接著一口停不下來。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

最重要的是，幾乎感受不到細刺的存在，

可以放心享受大口吃鰻魚的滿足感，

對喜歡鰻魚的人來說，這份大尾鰻盛真的很有吸引力。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

除了主角鰻魚之外，套餐附上的配菜也相當有誠意。

當天搭配的有：日式玉子燒、胡麻龍鬚菜、台式泡菜、醃漬嫩薑與小番茄，

金黃色的玉子燒帶著自然蛋香，口感紮實細緻；

胡麻龍鬚菜則是當天讓人印象深刻的小驚喜；

翠綠鮮嫩的龍鬚菜淋上香濃胡麻醬，再撒上白芝麻提香，

入口時先感受到濃郁堅果香氣，接著是龍鬚菜本身的鮮甜與爽脆。

而台式泡菜則帶著微酸微甜的滋味，口感清脆爽口。

在享受油脂豐厚的蒲燒鰻魚之後，

來上一口泡菜，剛好能平衡口中的油脂感，也讓人更期待下一口鰻魚飯，

整份套餐從主菜到配菜的搭配都相當用心。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

第二次來訪時，我們還加點了一份唐揚雞；

金黃酥脆的外皮看起來就相當誘人，

咬下去時外皮酥脆，裡頭的雞腿肉卻依然保有豐富肉汁。

淡淡蒜香與醬油香氣相互交織，搭配旁邊的美乃滋一起享用，更增添滑順口感。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

如果你本來就是鰻魚愛好者，那麼來到鰻天下時，我真心推薦直接點大尾鰻盛。

因為它吸引人的不只是份量而已，

真正讓人印象深刻的，是那厚實飽滿的魚肉、恰到好處的炭火香氣，以及入口後滿滿的幸福感。

有些鰻魚飯吃完後只記得醬汁，

有些鰻魚飯則會讓人記住那尾鰻魚本身的美味，

而鰻天下的大尾鰻盛，顯然屬於後者；

能夠讓我們連續兩次造訪都點同一道料理，本身就已經說明了一切。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

第一次是因為好奇而來，

第二次則是因為想念那尾鰻魚而回訪；

兩次不同時間造訪，卻有著相同的感受：

用料實在、品質穩定，而且吃得出店家的誠意。

桃園｜鰻天下
桃園｜鰻天下

在這個什麼都漲價的年代，還能吃到份量十足、品質穩定，又讓人覺得物有所值的鰻魚飯，其實並不容易。

如果你最近正計畫到竹圍漁港走走，除了海鮮與漁市場之外，不妨安排一餐鰻魚飯，

或許你也會像我們一樣，把鰻天下放進下次再訪竹圍漁港的理由之一；

因為對喜歡鰻魚的人來說，

這份大尾鰻盛，真的不能錯過。

鰻天下

網站：https://www.eelstw.com/yrupn1

地址：桃園市大園區漁港路326號

電話：03-393-7438

營業時間：11:00–19:00

店休日：星期一

文章來源：快樂雲愛旅行

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