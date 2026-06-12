竹圍漁港不只吃海鮮！鰻天下日本外銷等級活鰻，大尾鰻盛霸氣上桌，回訪兩次都點它
說到桃園竹圍漁港美食，許多人第一時間想到的是新鮮海產與漁市場，但近年來在饕客圈中討論度極高的，卻是一家專賣鰻魚料理的名店「鰻天下」。主打台灣養殖、日本外銷等級活鰻，從現殺、炭烤到細心處理魚刺，每一道工序都展現職人精神。無論是一整尾霸氣上桌的「大尾鰻盛」、香氣十足的蒲燒鰻魚飯，還是外酥內嫩的唐揚雞與爽口的胡麻龍鬚菜，都讓人留下深刻印象。這篇文章就跟著快樂雲一起走進鰻天下，看看這家位於竹圍漁港旁的人氣鰻魚專賣店，究竟有什麼魅力，能讓我們回訪兩次都點同一道料理。
每次來竹圍漁港，大多數人總是往海鮮餐廳、魚市場或代客料理店走去；
而我們卻意外發現了一家讓人吃過之後念念不忘的鰻魚專賣店「鰻天下」，
第一次是朋友推薦而來，第二次則完全是因為想念那尾鰻魚；
如果說有些餐廳適合打卡一次，那麼鰻天下則是那種會讓人想再回來的地方。
一樓賣海鮮，二樓才是用餐區
第一次走進鰻天下時，其實有點意外，
因為一樓並不只是餐廳入口，而是一個結合冷凍海鮮販售與鰻魚商品展售的空間；
整排冷凍櫃裡陳列著各種海鮮產品與鰻魚商品，從蒲燒鰻魚、白燒鰻魚到各式冷凍海鮮應有盡有，
對喜歡下廚的人來說，用餐後還能順手帶些海鮮回家，相當方便。
木質裝潢搭配大型冷凍展示櫃，以及牆面上醒目的「鰻天下」招牌，
讓整體空間帶著濃濃漁港特色。
真正的用餐區則設置在二樓，
沿著樓梯往上走，映入眼簾的是寬敞的座位區。
桌距安排得算舒適，不會有太大的擁擠與壓迫感；
無論是家庭聚餐、朋友聚會或旅途中安排一頓午、晚餐，都十分適合。
其實最有趣的是，兩次來到鰻天下，我們點的都是同一道料理「大尾鰻盛」，
因為第一次吃完後，心裡就一直記著那尾肥美厚實的鰻魚，
第二次再訪時，翻開菜單幾乎沒有猶豫，直接又點了大尾鰻盛。
有時候，美食最真實的評價，不是第一次有多驚艷，
而是第二次來時，你是否還願意再點一次，
而我們的答案很簡單：會，而且毫不猶豫。
當大尾鰻盛端上桌時，視覺效果真的相當震撼。
一整尾蒲燒鰻魚完整覆蓋在白飯之上，厚實的魚身泛著漂亮的焦糖色澤，
表面點綴著白芝麻，在燈光下閃耀著誘人的光澤。
還沒動筷，炭烤香氣便已撲鼻而來。
鰻魚經過炭火慢烤後，魚皮微微焦香，魚肉卻依然保持柔嫩細緻，
輕輕用筷子夾起來便能感受到魚肉的厚實與彈性；
入口後先是炭火香氣，接著是豐富油脂與魚肉鮮甜慢慢在口中散開，
搭配底下吸附蒲燒醬汁香氣的白飯，更是讓人一口接著一口停不下來。
最重要的是，幾乎感受不到細刺的存在，
可以放心享受大口吃鰻魚的滿足感，
對喜歡鰻魚的人來說，這份大尾鰻盛真的很有吸引力。
除了主角鰻魚之外，套餐附上的配菜也相當有誠意。
當天搭配的有：日式玉子燒、胡麻龍鬚菜、台式泡菜、醃漬嫩薑與小番茄，
金黃色的玉子燒帶著自然蛋香，口感紮實細緻；
胡麻龍鬚菜則是當天讓人印象深刻的小驚喜；
翠綠鮮嫩的龍鬚菜淋上香濃胡麻醬，再撒上白芝麻提香，
入口時先感受到濃郁堅果香氣，接著是龍鬚菜本身的鮮甜與爽脆。
而台式泡菜則帶著微酸微甜的滋味，口感清脆爽口。
在享受油脂豐厚的蒲燒鰻魚之後，
來上一口泡菜，剛好能平衡口中的油脂感，也讓人更期待下一口鰻魚飯，
整份套餐從主菜到配菜的搭配都相當用心。
第二次來訪時，我們還加點了一份唐揚雞；
金黃酥脆的外皮看起來就相當誘人，
咬下去時外皮酥脆，裡頭的雞腿肉卻依然保有豐富肉汁。
淡淡蒜香與醬油香氣相互交織，搭配旁邊的美乃滋一起享用，更增添滑順口感。
如果你本來就是鰻魚愛好者，那麼來到鰻天下時，我真心推薦直接點大尾鰻盛。
因為它吸引人的不只是份量而已，
真正讓人印象深刻的，是那厚實飽滿的魚肉、恰到好處的炭火香氣，以及入口後滿滿的幸福感。
有些鰻魚飯吃完後只記得醬汁，
有些鰻魚飯則會讓人記住那尾鰻魚本身的美味，
而鰻天下的大尾鰻盛，顯然屬於後者；
能夠讓我們連續兩次造訪都點同一道料理，本身就已經說明了一切。
第一次是因為好奇而來，
第二次則是因為想念那尾鰻魚而回訪；
兩次不同時間造訪，卻有著相同的感受：
用料實在、品質穩定，而且吃得出店家的誠意。
在這個什麼都漲價的年代，還能吃到份量十足、品質穩定，又讓人覺得物有所值的鰻魚飯，其實並不容易。
如果你最近正計畫到竹圍漁港走走，除了海鮮與漁市場之外，不妨安排一餐鰻魚飯，
或許你也會像我們一樣，把鰻天下放進下次再訪竹圍漁港的理由之一；
因為對喜歡鰻魚的人來說，
這份大尾鰻盛，真的不能錯過。
鰻天下
網站：https://www.eelstw.com/yrupn1
地址：桃園市大園區漁港路326號
電話：03-393-7438
營業時間：11:00–19:00
店休日：星期一
文章來源：快樂雲愛旅行
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