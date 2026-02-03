竹圍福海宮除夕夜開廟門迎接丙午年 初一至初五廟前發放發財金

【記者張沛森／桃園報導】迎接農曆過年，桃園市竹圍福海宮預計在除夕（2月16日）當天開廟門迎接丙午年，主委陳日淡表示，初一（2月17日）至初五（2月21日）每天上午10時，將由他在廟前發放發財金（數量有限，發完為止），也歡迎生肖屬馬、鼠、牛、兔、雞的民眾前來點光明燈、安太歲。另為籌備興建新廟，廟方準備6百個馬年聚寶盆，贈送添香錢滿3000元的信眾。

陳日淡表示，竹圍福海宮配合航空城計劃，已搬遷至蘆竹區的海湖福安府臨時壇，未來將配合航空城規劃，可望在明年底取得原海軍基地的約2100坪土地重新建廟，預計10年完工。

福海宮馬年聚寶盆。福海宮提供

