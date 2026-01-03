竹圍 圖書館兒童室 「綠色森林」明開放

新北市立圖書館淡水竹圍分館經向中央爭取及市府自籌共187萬元經費後，整修改善兒童室空間，以「綠色森林」為主題打造閱讀氛圍，將於1月5日重新開放，邀請爸爸媽媽在開放後帶著孩子前往走走，讓閱讀成為孩子成長最溫暖的日常風景。

改善後的竹圍分館兒童室包含照明更新、地板翻新、書櫃換新，不只讓環境更安全舒適，同時也添購了許多新的圖書與玩具，讓閱讀變得更有趣、更有吸引力，符合孩子們的使用需求。

新北市議員鄭宇恩表示，竹圍分館上一次的整修已經是民國89年，雖然在館員和志工們用心的維護下，環境還是很乾淨明亮，但因圖書老舊、玩具陳列方式不夠友善，已不符現今親子使用需求，才會在112年辦理會勘與爭取經費重新整修，改善兒童室空間。

鄭宇恩強調，閱讀習慣要從小培養，打造更友善的閱讀環境，就是給孩子最好的成長禮物；而今年年底三芝圖書分館也將落成，另外還有八里分館正由文化局著手規畫，持續完善北海岸閱讀資源，讓閱讀成為陪伴孩子成長的習慣與能力。

市圖表示，因應社區居民對兒童動態與靜態的閱讀需求，特別重新改造淡水竹圍分館兒童室，2026年將持續推動閱讀空間優化，規畫板橋國光圖書閱覽室及中和分館的閱讀空間再造，並預計升級石碇、貢寮、蘆洲長安分館及青少年圖書館等分館閱讀設備，全面提升閱讀服務品質。