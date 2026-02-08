竹圍、永安漁港買年貨 魚蝦漲最凶
農曆春節腳步近，桃園市各大傳統市場及竹圍、永安漁港近日湧入採買年貨人潮，民眾發現應景的白鯧、大蝦等都漲價，消費者也說過年前魚蝦類漲最凶；水果禮盒微幅上漲外，過年需求量大增的豬肉與雞肉今年價格維持平盤，另蔬菜類因供貨穩定，價格親民。
永安、竹圍漁港近日人潮採買達到高峰，民眾一箱箱採購，中壢區漁會昨天表示，年節海鮮用量大，應景或國人接受度較高的白鯧、鮭魚、鱈魚、石斑、鱸魚、白蝦及透抽等海鮮，吸引許多老饕選購。
野生白鯧因數量少，零售價1尾至少2000元起跳，一般規格白鯧今年也約漲2成。另外白蝦1斤500元、軟絲1斤350元，漲幅較去年相比增加約1成。
永安及竹圍漁港自小年夜起春節連假不打烊，攤商也增加魚類產品供應量，不少家庭為了提早備貨，通常會先行採買新鮮漁獲冷凍。採買海鮮時可請攤販三清（去鱗、去鰓、去內臟）維持品質，回家後建議以真空包裝冷凍。蝦類則建議直接購買活體或是活凍商品，活體蝦以體色深有活力較佳；貝類包含生鮮鮑魚則以現場活體購買為主，或是煮熟殺青後再行冷凍。
忠貞市場水果販則說，茂谷柑、棗子及蓮霧因正值產季，較受民眾歡迎，水果禮盒跟去年比，像是棗子禮盒1盒落在1500元左右，較往年漲幅約1成，因過年是送禮旺季，民眾接受度還是很高。
另春節拜拜、圍爐豬肉需求大增，年菜常見的火腿、豬腳、東坡肉等很夯，豬肉攤商則說，今年過年前豬肉供貨量大增，價格穩定並未調漲，消費者一買都是好幾個部位上千元起跳，生意很好。
