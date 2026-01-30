竹城隍廟「酬神」亮點！ 攤販招牌升降 民讚：視線佳

新竹縣 / 綜合報導

新竹城隍廟有很多小吃，不管平日還是假日，都吸引滿滿人潮，最近廟方準備酬神活動，請來歌仔戲演出，讓大家也能一起邊吃邊看戲。但有民眾意外發現，戲台前方的攤販，為了不影響視線，招牌竟然能調整升降，覺得相當新奇！廟方對此解釋，當初有人反映，招牌擋住城隍爺看戲的視線，而攤販一開始都手動往後拉，後來乾脆用電動的，讓廟宇活動順利進行，沒想到意外掀起話題。

台上歌仔戲在演，但吸睛的還有，台前攤販的招牌竟然緩緩往上升，民眾驚喜之餘，趕緊拍下新奇一幕，海景首排，點了餐坐在台前第一排，邊吃邊看戲，沒想到在新竹城隍商圈，逛逛吃吃喝喝，還能看到招牌升起的難得體驗，畫面PO上網路後掀起討論。

民眾說：「城隍廟旁邊的那個小攤販，本身是一個很傳統的一個環境，可是卻有一個很現代的設施，就是招牌居然會移動，這我也是第一次看到，覺得非常特別，滿新奇的，那其實感覺到就是傳統結合了現代的感受，自動升降的話，也可以讓神明看得到歌仔戲，那也結合科技，那在新竹都城隍爺，還算是滿有特別特色的一個招牌。」

很多人知道新竹城隍廟有在地美食，但很多人不知道，原來招牌還能升起，而背後原因揭祕，是為了戲團酬神時，不管從那個角度，神明的視角都不會被擋住。

新竹都城隍廟職員吳承龍說：「當初有人反映說，因為剛好城隍爺看的視線，看戲的那個視野，剛好被攤商的招牌給擋住了，所以我們就有要求說攤商要改善，看是不是可以把招牌升上去啊，還是說用其他的方法，去讓城隍爺的視野更加地清楚。」

攤販發揮巧思，既不影響生意，也讓廟宇活動順利進行。攤販負責人鐘明達說：「一開始用手拉，就是往後拉這樣，就是有演戲的時候，但大部分在使用，應該就是在那個，城隍爺做大生日的時候，因為那時候演戲的很多啊，幾乎每天都有演戲啊，所以那幾乎每天都要拉起來。」

歌仔戲在廟前演出，周邊有各式各樣小吃攤，新竹城隍廟平假日都有滿滿人潮，熱門的觀光勝地，還有超貼心酬神奇招，意外掀起話題。

