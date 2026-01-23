竹塘九龍大榕公環境改造動土 打造親子共融遊憩新亮點

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】竹塘九龍大榕公即將變身親子遊憩新天地！彰化縣政府今（23）日動土改善工程，除了整修老舊設施，還將設置兒童遊戲場與休閒步道，讓大小朋友都能在大榕樹下玩樂、散步，預計115年底完工，打造竹塘觀光新亮點。

彰化縣政府在竹塘鄉舉辦「九龍大榕公周邊環境改善工程」動土典禮，將整合信仰、休閒與親子遊憩設施，預計115年底完工。（縣府提供）

彰化縣長王惠美表示，本次工程以「竹塘九龍大榕公」為核心，除改善既有環境與老舊設施，還將新設兒童遊戲場，並銜接周遭休閒步道與景點，打造兼具宗教信仰、休閒遊憩與親子活動的複合型觀光園區。工程由縣府全額支付4,409萬4,237元，工期240日曆天，期望提供遊客與居民更友善、安全的公共空間。

王惠美指出，九龍大榕公不僅是竹塘鄉的重要信仰中心，也是地方居民交流的重要場域。此次園區整合規劃將重新鋪設主要動線，設置「大榕公歷史故事牆」及地標「榕光塔」，讓遊客從高處俯瞰大榕公氣勢及河濱景觀。親子遊憩方面，園區將新增「祥龍探索遊戲場」，以祥龍戲水為意象，結合盪鞦韆、跳跳床、傳聲筒等設施，並可噴灑水霧，提供攀爬、擺盪、休憩等多元體驗。

王惠美強調，縣府近年積極推動「共融遊戲場」計畫，目前已完成16座全齡共融公園，未來將持續建置更多休閒遊憩與親子活動空間，鼓勵孩子走出戶外，促進親子互動與健康生活。

第四河川分署長張朝恭表示，九龍大榕公擁有全國最寬樹幅，歷史悠久，是全台知名景點。多年前縣府團隊即提出串聯周邊景點的構想，並持續與地方溝通協調設計方案，相信未來將成為地方發展亮點。

竹塘鄉長蔡碩任表示，縣府團隊用心規劃工程，未來將結合木棉花道，提升竹塘觀光效益，期許竹塘成為充滿趣味的宜居鄉鎮。

城觀處指出，工程主景區將重新規劃主廟參拜區域、設置歷史故事牆，並採用低擾動舖面保護榕樹根系，打造「榕光塔」與「祥龍探索遊戲場」，展現地方特色。縣府將持續推動「童趣、全齡、自然」公園願景，打造更幸福、宜居的「美好彰化 希望城市」。